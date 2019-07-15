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Müdür Vekili Kurt: Hububattaki rekolte artışı, anız yangınlarıyla gölgelenmesin

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mustafa Kurt, il genelinde arpa ve buğday hasadının başlamasıyla birlikte gözlemlenen rekolte artışının, anız yangınlarıyla gölgelenmemesini istedi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:49
Müdür Vekili Kurt: Hububattaki rekolte artışı, anız yangınlarıyla gölgelenmesin

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mustafa Kurt, il genelinde arpa ve buğday hasadının başlamasıyla birlikte gözlemlenen rekolte artışının, anız yangınlarıyla gölgelenmemesini istedi.


Kurt, ülke genelinde yaz aylarında karşılaşılan önemli çevre sorunlarından birisinin de çiftçilerin yaktıkları ve binlerce böcek ve benzeri hayvanların ölümüne sebep olan, anız ve dolayısıyla orman yangınlarıdır” dedi.


Kurt,” İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Temmuz ayı ile birlikte hububat tarımında rekolte artış beklentisinin ilk verimlerle doğrulandığı hasat dönemini idrak ettiğimiz bu günlere, Kütahya Valiliğinin anız yangınlarının önlemesi amacıyla yayınladığı 2019/1 sayılı tebliği gereği anız ve orman yangınlarının çevre ve toplum sağlığı, kamu düzeni, halkın güvenliği ve esenliği ile kamu malları üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi açısından, çiftçilerimizi anız yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarmıştır” diye konuştu.


Özellikle Altıntaş, Aslanapa ve Gediz ilçelerimizde başlayan arpa tarımında yüzde 10 ve üzerinde rekolte artışı beklendiğini belirten Kurt, buğday hasadının başlamasıyla birlikte aynı rekolte artışının devam etmesinin beklendiğini dile getirerek Kütahya’da 316 bin hektar civarında bulunan tarım arazisinin yaklaşık 140 bin hektarında buğday, 60 bin hektar civarında da arpa tarımı yapıldığını ifade etti.



“Kütahya topraklarının yaklaşık yüzde 55’i orman arazisi”



Kütahya topraklarının yaklaşık yüzde 55’inin orman arazisi olduğunu hatırlatan İl Müdürü Kurt, her yıl Türkiye’de yakılan anızın hava koşulları ve tedbirsizlik yüzünden yangına dönüşmesi sonucu hektarlarca ormanın yanmasına, telafisi mümkün olmayan çevre zararlarına, topraktaki organik maddelerin yok olması nedeniyle verim düşüklüğüne, verim düşüklüğü nedeniyle de daha çok gübre ve ilaç kullanımına yol açarak su kaynaklarımızın kirlenmesine neden olduğu için çiftçileri anız yakma konusunda duyarlı olmaya davet etti.


Muğla ilinde anız yangını sonucu çıktığı tahmin edilen ve 350 dekarlık ormanlık alanın yok olmasıyla sonuçlanan orman yangınını hatırlatan Kurt; "Tüm canlıların ve yaşamın kaynağı olan topraklarımızı yok etmeden ve de kirletmeden gelecek nesillere bırakmak hepimizin görevidir. Çiftçilerimizin tarlalarını hızlı şekilde ikinci ürüne hazırlamak için kök ve sapları yakmasıyla ortaya çıkan anız yakma işlemi, toprak kalitesi kadar insan sağlığını ve yaşam kalitesini de olumsuz etkilemektedir" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:49
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