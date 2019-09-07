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Müdür Orhan Özçalık: "265 projeye 25,3 milyon TL hibe"

Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce ’Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi’ programı 13.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:08
Müdür Orhan Özçalık: "265 projeye 25,3 milyon TL hibe"

Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce ’Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi’ programı 13. etap tanıtım ve bilgilendirme toplantılarında bir açıklama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, 12. Etapta uygulanan proje tutarı 51 Milyon TL olan 265 ekonomik yatırım konulu projeye 25,3 Milyon TL hibe desteği verildiğini söyledi.


Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Programı Çerçevesinde kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amacıyla, çiftçilere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından tanıtım ve bilgilendirme toplantıları düzenlendi.


Programın Altıntaş ve Simav ilçelerimizde start verilen tanıtım çalışmalarına katılan İl Müdürü Orhan Özçalık, Program kapsamında 12. Etapta uygulanan proje tutarı 51 Milyon TL olan 265 adet ekonomik yatırım konulu projeye 25,3 Milyon TL hibe desteği verildiğini belirterek, ”Yayımlanan 13. Etap programı kapsamına, Ahır ve Ağıl yapımı ile Hayvansal Ürün İşleme Tesisi Yapımının alınması ilimiz yatırımcıları için çok büyük bir fırsattır" dedi.


Kırsal alanda tarıma dayalı sanayinin gelişmesi ve yaygınlaşması maksadıyla tabandan yukarıya doğru yaklaşımla katılımcılığı sağlayan, yerel kapasiteyi ve kurumsallaşmayı geliştiren, istihdam oluşturma potansiyeli oluşturan ekonomik yatırımlarda,yüzde 50 hibe desteği sağlandığına dikkat çeken Özçalık, yatırımcıların İl Müdürlüğü İl Proje Yürütme Biriminden ve İlçe Müdürlüklerinden program usul ve esasları hakkında bilgi alabileceklerini ifade etti. (EFE-)

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:08
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