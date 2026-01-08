  • İSTANBUL
Gazeteci Levent Gültekin, CHP belediyeciliğinin resmen içinden geçti: 'Vizyonsuz Mansur'
Gündem

Gazeteci Levent Gültekin, CHP belediyeciliğinin resmen içinden geçti: 'Vizyonsuz Mansur'

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Gazeteci Levent Gültekin, CHP’li belediyelerin yönetim anlayışını sert ifadelerle eleştirdi. Belediyeciliğin sadece konser düzenlemek veya çorba dağıtmak olmadığını vurgulayan Gültekin, temel altyapı sorunlarının çözülememesini "vizyonsuzluk" olarak nitelendirdi.

Mansur Yavaş Ankara’da sınıfta kaldı

Gültekin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın su sorunu konusunda kötü bir sınav verdiğini ifade etti. 2025 yılına gelinmesine rağmen Başkent Ankara’da haftalarca süren su kesintileri yaşanmasını kabul edilemez bulan Gültekin, "6 yıldır oradasın, boruları yanlış seçmişler, bir daha patlamış. Şimdi çelik boru döşüyorlarmış. Vizyonsuzluk tam olarak böyle bir şey" dedi.

İzmir Buca Belediyesi’nde maaş krizi

Eleştiri oklarını İzmir'e de çeviren Gültekin, Buca Belediyesi'nde aylardır çalışanların maaş alamadığını hatırlattı. Belediye başkanı tatilde poz verirken çalışanların mağdur edildiğini belirten Gültekin, Chp'li belediyelerin genel bir maaş ödeme sorunu yaşadığını ve bu durumun muhalefetin hanesine büyük bir eksi olarak yazıldığını söyledi.

"Liyakat bitti, vizyonsuzluk zirve yaptı"

Gültekin, CHP’li seçmenden kendisine çok sayıda şikayet mesajı geldiğini ifade ederek, "Liyakat dediğimiz kısım burada devreye giriyor. Sen o makama talip oluyorsan bahaneleri ortadan kaldıracak kadar çok çalışman gerekiyor" uyarısında bulundu. Kendi çalışanına maaş veremezken Tayvan’da tatil yapan belediye başkanlarını eleştiren Gültekin, yaşananları "korkunç bir başarısızlık" olarak tanımladı.

Eskişehir de içilmeyen suya metreküpü 52 lira ödüyor insanlar ayrıca içme suyu alıyor belediyenin sattığı oda çok pahalı

Eskişehir Ankara İstanbul İzmir chp li Belediyeler şirket gibi akrabalar yandaşlar arasında pay ediliyor Sudan paramı alınır biz yol yapacaz hizmet yapacaz suyunuza kadar ucuzlatacaz diyor du hepsi. Sonuç hüsran.

Eeyy özgür özel belediyeler senin elinde hadi yapsana şov yapma iş yap iş

Özgür özel diyorki Ekrem İmamoğlu cumhur başkanı olursa öğrencilere yurt yapacakmış. Len arkadaş siz çöp toplayamıyonuz hazır çeşmeden su veremiyonuz nerde yurt yapacaksın hadi oradan.
