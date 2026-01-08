Gazeteci Levent Gültekin, CHP belediyeciliğinin resmen içinden geçti: ‘Vizyonsuz Mansur’

Mansur Yavaş Ankara’da sınıfta kaldı

Gültekin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın su sorunu konusunda kötü bir sınav verdiğini ifade etti. 2025 yılına gelinmesine rağmen Başkent Ankara’da haftalarca süren su kesintileri yaşanmasını kabul edilemez bulan Gültekin, "6 yıldır oradasın, boruları yanlış seçmişler, bir daha patlamış. Şimdi çelik boru döşüyorlarmış. Vizyonsuzluk tam olarak böyle bir şey" dedi.

İzmir Buca Belediyesi’nde maaş krizi

Eleştiri oklarını İzmir'e de çeviren Gültekin, Buca Belediyesi'nde aylardır çalışanların maaş alamadığını hatırlattı. Belediye başkanı tatilde poz verirken çalışanların mağdur edildiğini belirten Gültekin, Chp'li belediyelerin genel bir maaş ödeme sorunu yaşadığını ve bu durumun muhalefetin hanesine büyük bir eksi olarak yazıldığını söyledi.

"Liyakat bitti, vizyonsuzluk zirve yaptı"

Gültekin, CHP’li seçmenden kendisine çok sayıda şikayet mesajı geldiğini ifade ederek, "Liyakat dediğimiz kısım burada devreye giriyor. Sen o makama talip oluyorsan bahaneleri ortadan kaldıracak kadar çok çalışman gerekiyor" uyarısında bulundu. Kendi çalışanına maaş veremezken Tayvan’da tatil yapan belediye başkanlarını eleştiren Gültekin, yaşananları "korkunç bir başarısızlık" olarak tanımladı.