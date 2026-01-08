  • İSTANBUL
Gündem

CHP seçim kaybetse bu kadar üzülmezdi! Alkollü içeceklere zam yağmuru

CHP seçim kaybetse bu kadar üzülmezdi! Alkollü içeceklere zam yağmuru

Yeni yıla vergi düzenlemeleriyle girilmesinin ardından, alkollü içecek sektörü en büyük darbeyi alan kalemlerden biri oldu. Alkol ve sigaraya gelen yüzde 7,95'lik ÖTV artışı, raflara "zam fırtınası" olarak yansıdı. Sosyal medyada fiyat artışlarına tepki gösteren seküler kitle, gelen zamlar karşısında adeta "seçim kaybetmiş" gibi bir yas havasına girdi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, alkol gruplarının yeni fiyat listelerini yayımlayarak bu furyaya katıldığını duyurdu.

Yapılan son düzenlemelerle birlikte, alkol tüketicilerinin "en ucuz" sığınağı olan 50 cl’lik biralar bile 100 liralık psikolojik sınırı geride bıraktı. Grubun en uygun birası 107 TL’ye yükselirken, ithal bira meraklıları artık tek bir kutu için 190 TL’yi gözden çıkarmak zorunda kalacak.

Rakı ve viski fiyatları el yakıyor: 24 bin liralık etiketler görüldü

Zam dalgası sadece bira ile sınırlı kalmadı; rakıdan viskiye, votkadan cine kadar tüm ürün yelpazesi nasibini aldı. Sofraların vazgeçilmezi olarak pazarlanan 70 cl’lik rakıların fiyatı marka ve serisine göre 995 TL ile 2 bin 300 TL arasına fırladı. Lüks tüketim kategorisinde yer alan viski grubunda ise fiyatlar adeta dudak uçuklattı; en pahalı viskinin fiyatı tam 24 bin liraya ulaşırken, tekila fiyatları da 12 bin TL bandına dayandı.

Vergi artışı tiryakileri köşeye sıkıştırdı

Akaryakıttaki yüzde 6,95’lik artışın ardından alkol ve sigaraya gelen yüzde 7,95’lik ÖTV güncellemesi, yaşam tarzı üzerinden siyaset yapan çevrelerde büyük bir moral bozukluğu yarattı. Sosyal medyada fiyat artışlarına tepki gösteren seküler kitle, gelen zamlar karşısında adeta "seçim kaybetmiş" gibi bir yas havasına girdi.

