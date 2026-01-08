Macron’dan sert çıkış: ABD dünyayı yeniden paylaşmak istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yıllık dış politika konuşmasında ABD’ye yönelik dikkat çekici eleştirilerde bulundu. Macron, Washington yönetiminin kurallara dayalı küresel düzenden uzaklaştığını ve bazı müttefiklerinden kademeli olarak yüz çevirdiğini söyledi.

'YENİ BİR SÖMÜRGECİLİK TEHLİKESİ VAR'

Fransız lider, konuşmasında ABD’nin ticaret ve bazı güvenlik başlıklarında kuralları ihlal ettiğini söyledi.

“Her gün insanlar Grönland’ın işgal edilip edilmeyeceğini ya da Kanada’nın 51’inci eyalet olup olmayacağını tartışıyor” diyen Macron, bu söylemlerin Avrupa başkentlerinde ciddi endişe yarattığını kaydetti.

Macron, Avrupa’nın bu tablo karşısında 'yeni bir sömürgeciliği' kabul etmemesi gerektiğini vurguladı ve kıtanın stratejik özerkliğin güçlendirmesi çağrısında bulundu. Ayrıca Venezuela ve Grönland başlıklarının Paris için öncelikli endişe alanları olmaya devam ettiğini belirtti.

AVRUPA’NIN YOL HARİTASI NE OLMALI

Macron’a göre Avrupa’nın yanıtı;

• ABD ve Çin’e bağımlılığı azaltmak,

• Kendi güvenliğini ve savunmasını güçlendirmek,

• Ticaret anlaşmalarında daha sıkı koruma maddeleri talep etmek

olmalı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa üreticilerine katı kurallar uygulanırken bu kurallara uymayan başka ülkelere kapı açılmasının toplumsal destek kaybına yol açacağını söyledi.

“Sağduyu, üreticileri dinlemeyi gerektirir” ifadelerini kullandı.