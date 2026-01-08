  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

7 günde milis işgalini bitirdi: Suudi, Yemen’deki BAE projesini yıktı

Verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu! Sanatçı Murat Kekilli’ye İsrail teklifi

İthalat artınca “teslim olduk”, vergi gelince “ucuz ürün yasaklandı!” Sözcü ne yapmak istiyor?

Kukla prensin isyan videosu 80 milyon izlendi, İran interneti kesti

Merkez Bankası rezervleri açıklandı! Rakam dudak uçuklattı

Savcı Sayan ‘Artık uyanma vakti’ diyerek haykırdı: “Silahı onlar satıyor kefeni biz giyiyoruz”

Avcılar'da deniz taştı

İmamoğlu mahkemede köşeye sıkıştı! 295 milyon euroluk metro kredisi sorusuna bakın ne cevap verdi!

Taciz ve tecavüz eksik olmuyor! Katolik Kilisesi kabul etmek zorunda kaldı

Zelenskiy’den ABD çağrı: Maduro gibi Kadirov'u da kaçırın! Kadirov: Soytarı, erkeksen sen dene!
Dünya Macron’dan sert çıkış: ABD dünyayı yeniden paylaşmak istiyor
Dünya

Macron’dan sert çıkış: ABD dünyayı yeniden paylaşmak istiyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Macron’dan sert çıkış: ABD dünyayı yeniden paylaşmak istiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin uluslararası kurallardan uzaklaştığını ve müttefikleriyle bağlarının zayıfladığını vurgulayarak, dünyanın büyük güçler arasında yeniden paylaşılmak istendiği tehlikeli bir döneme girildiği uyarısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yıllık dış politika konuşmasında ABD’ye yönelik dikkat çekici eleştirilerde bulundu. Macron, Washington yönetiminin kurallara dayalı küresel düzenden uzaklaştığını ve bazı müttefiklerinden kademeli olarak yüz çevirdiğini söyledi.

'YENİ BİR SÖMÜRGECİLİK TEHLİKESİ VAR'

Fransız lider, konuşmasında ABD’nin ticaret ve bazı güvenlik başlıklarında kuralları ihlal ettiğini söyledi.

“Her gün insanlar Grönland’ın işgal edilip edilmeyeceğini ya da Kanada’nın 51’inci eyalet olup olmayacağını tartışıyor” diyen Macron, bu söylemlerin Avrupa başkentlerinde ciddi endişe yarattığını kaydetti.

Macron, Avrupa’nın bu tablo karşısında 'yeni bir sömürgeciliği' kabul etmemesi gerektiğini vurguladı ve kıtanın stratejik özerkliğin güçlendirmesi çağrısında bulundu. Ayrıca Venezuela ve Grönland başlıklarının Paris için öncelikli endişe alanları olmaya devam ettiğini belirtti.

AVRUPA’NIN YOL HARİTASI NE OLMALI

Macron’a göre Avrupa’nın yanıtı;

• ABD ve Çin’e bağımlılığı azaltmak,

• Kendi güvenliğini ve savunmasını güçlendirmek,

• Ticaret anlaşmalarında daha sıkı koruma maddeleri talep etmek
olmalı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa üreticilerine katı kurallar uygulanırken bu kurallara uymayan başka ülkelere kapı açılmasının toplumsal destek kaybına yol açacağını söyledi.
“Sağduyu, üreticileri dinlemeyi gerektirir” ifadelerini kullandı.

Trump'ın Venezuela ve petrol planı netleşti
Trump'ın Venezuela ve petrol planı netleşti

Dünya

Trump'ın Venezuela ve petrol planı netleşti

Starmer’dan Trump’a şok: Grönland’da Danimarka’nın yanındayız
Starmer’dan Trump’a şok: Grönland’da Danimarka’nın yanındayız

Dünya

Starmer’dan Trump’a şok: Grönland’da Danimarka’nın yanındayız

İsveç Dışişleri Bakanı’ndan Trump ve ABD’ye Venezuela isyanı Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum
İsveç Dışişleri Bakanı’ndan Trump ve ABD’ye Venezuela isyanı Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum

Avrupa

İsveç Dışişleri Bakanı’ndan Trump ve ABD’ye Venezuela isyanı Böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ErektusSokares

Yapılacak basit rusya ile ittifak kurun olsun bitsin akdenizide abd savaş gemilerine kapadınızmı tamamdır

Hamza

İctaat yap sallama
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23