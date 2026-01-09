  • İSTANBUL
Demir içeren B vitaminleri, sofranızda mutlaka olmalı! Kış boyu hasta olmayanların sırrı: Herkes gözünü onlara çevirdi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Demir içeren B vitaminleri, sofranızda mutlaka olmalı! Kış boyu hasta olmayanların sırrı: Herkes gözünü onlara çevirdi!

Kış aylarında artan ciddi grip ve soğuk algınlığı vakaları İLE ilgili pek çok kişiyi haftalarca yataktan kaldırmazken, bazıları ise bu dönemi neredeyse hiç hasta olmadan atlatıyor. En iyisi demir içeren B vitaminleri kullanın! Kış boyu hasta olmayanların sırrı da tam olarak burada gizli. İlgili detaylar herkesi şaşkına çevirdi...

Her yıl havaların soğumasıyla birlikte mevsimsel grip (influenza) salgını pek çok bireyi etkiliyor ve uzun süren hastalık süresinin bazen ciddi hayati sorunlara yol açıyor. Sorunlar gündemdeki yerini koruyan grip ile ilgili yeni gelişme yaşanırken Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül bilgi vererek, "Her yaş grubunu etkileyen influenzaya karşı bağışıklık sistemimizi desteklemek ve daha hızlı iyileşmek için soframızdakilere dikkat etmeliyiz dedi. Umzan bilgisine göre; Yağlı tohumlar, baklagiller, tam tahılları içeren Akdeniz diyeti, sebze ve meyvelerden zengin bir diyettir. Polifenollerden zengin Akdeniz diyeti antioksidan kapasitenin artmasını bu sayede bağışıklık sisteminin desteklenmesini sağlar" ifadelerini kullandı. Kış boyu hasta olmayanların sırrı

ÖNE ÇIKAN B VE DEMİR VİTAMİNİ İÇEREN BÜYÜK SORUN Konuya ilişkin "AKDENİZ DİYETİ OMEGA- 3 YAĞ ASİTLERİNDEN ZENGİNDİR" Baklagillerin ve tam tahılların, içerdiği posa sayesinde hastalıklardan korunmada önemli bir yere sahip olduğuna değinen Akgül, "Akdeniz diyeti, Omega-3 yağ asitlerinden zengindir, bağışıklık hücrelerinin aktivitesinin artmasına destek olur. Akdeniz diyetinde önemli bir yere sahip olan zeytinyağı antioksidan etki göstermektedir ve LDL kolesterolün düşmesine yardımcıdır. Muhtemel Günde 2-3 porsiyon farklı renklerde meyve tüketmeyi ve yemeklerin yanına mevsim sebzeleri ile hazırlanmış rengarenk zeytinyağlı, taze limon eklenmiş salatalar eklemeyi ihmal etmeyin" dedi.

"HER GÜN DÜZENLİ C VİTAMİNİ İÇEREN GIDALARI TÜKETMEYİ İHMAL ETMEYİN" C vitamini eksikliğinin enfeksiyonlara yakalanma riskini arttırdığına dair çalışmalar bulunduğunu söyleyen Akgül, "C vitamini önemli bir antioksidandır ve hücrelerimizi hasara karşı korumaktadır. C vitamini depolanan bir vitamin olmadığı için bu dönemde beslenmemizde her gün düzenli C vitamini içeren gıdaları tüketmeyi ihmal etmeyin. Enfeksiyon durumlarında normalde almamız gerekenden daha fazla C vitaminine ihtiyaç duyarız. C vitamini içeren maydanoz, kırmızı biber, koyu yeşil yapraklı sebzeler, lahana, brokoli, kızılcık, kivi, turunçgiller gibi sebze ve meyvelere sofranızda yer açın" diye konuştu. "KIRMIZI PANCAR EN GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN" C, A, E, K vitaminleri açısından zengin olan kırmızı pancarın, B vitaminleri ve folik asit de içerdiğini belirten Akgül, "Pancarın sağlık yararlarını artıran diğer vitaminler ve mineraller magnezyum, potasyum, kalsiyum, manganez, sodyum, bakır, fosfor, çinko ve demirdir. Polonya'da yapılan bir araştırmada, zengin betalain içeriğine sahip olmasından dolayı kırmızı pancarın en güçlü antioksidan özelliklere sahip ilk on sebze arasında yer aldığı kabul edilmiştir" şeklinde konuştu.

"BROKOLİ VİRÜS VE BAKTERİLERE KARŞI KORUYUCU ETKİ GÖSTERİR" Karnabahar, brokoli, turp, lahana gibi sebzelerin içerdiği fitokimyasallarla bağışıklık sistemini desteklediğini aktaran Akgül, "Brokoli ailesinden brüksel lahanası, yer elması, kıvırcık, mor ve karalahanayı da menünüze ekleyebilirsiniz. Brokoli lif, A,C ve K vitamini, potasyum, folat, demir gibi mineraller içermektedir. Hücrelerin yapısı üzerine olumlu etki göstermesinin yanı sıra virüs ve bakterilere karşı koruyucu etki gösterir. Özellikle gribal enfeksiyonlar gibi bağışıklığın desteklenmesi gereken durumlarda tüketilmesi önerilir" diye konuştu.

"ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN BAL" Balığın içerdiği Omega-3 yağ asitlerinin T ve B lenfositleri aktifleşmesine yardımcı olarak bağışıklık sistemini desteklediğini ve enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyucu görevi gördüğünü belirten Akgül, daha sonra şunları söyledi: "Ayrıca bal da içerdiği B grubu kompleks vitaminler ve C vitamini ile bağışıklığınızı destekler, antimikrobiyaldir. Bal öksürüğe iyi gelen, balgam söktürücü, boğaz ağrısı semptomlarının azalmasına yardımcı olan, içerdiği enzimler sayesinde sindirimi kolay, prebiyotik içeren fonksiyonel bir gıdadır. Ancak tüketiminde aşırıya kaçılmamalıdır. Bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen işlenmiş ürünlerden, fast food yiyeceklerden ve çok fazla katkı maddesi içeren yiyeceklerden kaçınılmalıdır."

Öte yandan, kış aylarında su tüketiminin azaldığına dikkat çeken Akgül, "Vücudumuzun her zaman suya ihtiyacı vardır ve vücut direncinin arttırılması açısından önemlidir. Ortalama 8-10 bardak su tüketmeye dikkat edin" şeklinde uyardı.

