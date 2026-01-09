Demir içeren B vitaminleri, sofranızda mutlaka olmalı! Kış boyu hasta olmayanların sırrı: Herkes gözünü onlara çevirdi!

"HER GÜN DÜZENLİ C VİTAMİNİ İÇEREN GIDALARI TÜKETMEYİ İHMAL ETMEYİN" C vitamini eksikliğinin enfeksiyonlara yakalanma riskini arttırdığına dair çalışmalar bulunduğunu söyleyen Akgül, "C vitamini önemli bir antioksidandır ve hücrelerimizi hasara karşı korumaktadır. C vitamini depolanan bir vitamin olmadığı için bu dönemde beslenmemizde her gün düzenli C vitamini içeren gıdaları tüketmeyi ihmal etmeyin. Enfeksiyon durumlarında normalde almamız gerekenden daha fazla C vitaminine ihtiyaç duyarız. C vitamini içeren maydanoz, kırmızı biber, koyu yeşil yapraklı sebzeler, lahana, brokoli, kızılcık, kivi, turunçgiller gibi sebze ve meyvelere sofranızda yer açın" diye konuştu. "KIRMIZI PANCAR EN GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN" C, A, E, K vitaminleri açısından zengin olan kırmızı pancarın, B vitaminleri ve folik asit de içerdiğini belirten Akgül, "Pancarın sağlık yararlarını artıran diğer vitaminler ve mineraller magnezyum, potasyum, kalsiyum, manganez, sodyum, bakır, fosfor, çinko ve demirdir. Polonya'da yapılan bir araştırmada, zengin betalain içeriğine sahip olmasından dolayı kırmızı pancarın en güçlü antioksidan özelliklere sahip ilk on sebze arasında yer aldığı kabul edilmiştir" şeklinde konuştu.