  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Müdür Bentli’den korona virüs uyarısı

Malatya’da, yeni tip korona virüsün (Covid-19) tekrar artışa geçmesi üzerine yetkililer önlemlerin elden bırakılmaması konusunda uyarı üzerine uyarı yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 16:59:48 -
Müdür Bentli’den korona virüs uyarısı

Malatya’da, yeni tip korona virüsün (Covid-19) tekrar artışa geçmesi üzerine yetkililer önlemlerin elden bırakılmaması konusunda uyarı üzerine uyarı yapıyor.


Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Bir hafta öncesine kadar vaka sayılarımızda ciddi azalma görülmekteydi. Bugünlerde yeniden artışa geçti. Fiziki mesafe ve maske takma kurallarına uymadığımızda salgını bitirmemiz mümkün değil. Lütfen sabırlı olalım ve kurallara uyalım” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı