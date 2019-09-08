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Mudanya’da sağlık sokağı kuruldu

Mudanya ilçesinde ‘Halk Sağlığı Haftası’ kapsamında Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ve Mudanya ilçe Sağlık Müdürlüğü organizasyonu ile Mütareke Meydanı’nda Halk Sağlığı Sokağı kuruldu.

08 Eylül 2019 Pazar 10:32
Mudanya’da sağlık sokağı kuruldu

Mudanya ilçesinde ‘Halk Sağlığı Haftası’ kapsamında Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ve Mudanya ilçe Sağlık Müdürlüğü organizasyonu ile Mütareke Meydanı’nda Halk Sağlığı Sokağı kuruldu.


Bu yıl tema olarak belirlenen Anne ve Çocuk Sağlığı’nın yanında, obezite, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıklar ile, Kanserle mücadele ve erken teşhis için kanser taramaları,akılcı ilaç kullanımı, ağız diş sağlığı, ruh sağlığı, çevre sağlığı, bulaşıcı hastalıklar ve aşı, tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerle mücadelenin öneminin anlatıldığı stantlar meydanda yerini aldı. Anne ve çocuk sağlığı için, gebelikte anne adayının tüm gebelik eğitimlerinin ve egzersizlerinin Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde yapılabildiği bilgisi verilirken anne sütünün önemi bir kez daha vurgulandı.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantları, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Kaymakam Faik Oktay Sezer ve Mudanya Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Fatih Serkan Yeğen birlikte ziyaret etti. Halk sağlığında koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini bir kez daha anlattılar.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 10:32
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