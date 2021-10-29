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Yerel Mudanya'da fırtına! Seferler iptal edildi
Yerel

Mudanya'da fırtına! Seferler iptal edildi

Bursa'da akşam saatlerinde başlayan fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 19:43:00 -
Mudanya'da fırtına! Seferler iptal edildi

Mudanya İlçesinde başlayan fırtına ve yağmur hayatı felç etti. Zaman zaman suların karaya çıktığı Mudanya'da vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Meteorolojinin hava tahmin raporuna göre, bu akşam şiddetli fırtına bekleniyor. Vatandaşların daha tedbirli dışarı çıkmaları istendi. Olumsuz hava şartlarının etkili olmasının ardından BUDO seferleri iptal edildi. Ekipler ise tedbirlerini arttırdı.

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