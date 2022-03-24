Mudanya Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Başvurular, 24.03.2022 tarihi izleyen 15 gün içinde Mudanya Üniversitesi Çağrışan Mahallesi, 2029 Sokak, No: 2 Mudanya/Bursa adresine şahsen yapılır. Başvuru için gerekli bilgi, belge ve sınav takvimi http://www.mudanya.edu.tr adresinde yer almaktadır. Eksik belge, posta/e-posta ile yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmaz.

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