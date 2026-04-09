Mücteba Hamaney'den ABD Başkanı Trump'ı zıplatacak açıklama
Dünya

Mücteba Hamaney'den ABD Başkanı Trump'ı zıplatacak açıklama

Mücteba Hamaney'den ABD Başkanı Trump'ı zıplatacak açıklama

İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan ateşkesin ardından ilk kez konuştu. Hamaney, yaptığı açıklamada "İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız. Haklı haklarımızdan vazgeçme niyetinde değiliz. Hürmüz Boğazı'nda yeni aşama başlıyor." ifadelerini kullandı.

Hamaney'den ilk açıklama

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney, ABD ile sağlanan ateşkesin ardından yaptığı ilk açıklamada bölgedeki askeri ve siyasi duruşlarının değişmeyeceği mesajını verdi. İran’ın bir savaş arayışında olmadığını belirten Hamaney, buna rağmen "şehitlerin intikamının alınacağını" ve kazanılmış haklardan hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Hürmüz Boğazı’na dikkat çekti

Açıklamasında özellikle Hürmüz Boğazı’na dikkat çeken Hamaney, bölgede stratejik olarak "yeni bir aşamanın" başladığını duyurdu. Dünyanın en önemli enerji geçiş noktalarından biri olan Boğaz ile ilgili bu çıkış, ateşkes sonrası süreçte İran’ın bölgedeki denetimini artıracağı ve gerilimin diplomatik zeminde de devam edeceği şeklinde yorumlandı.

 

"İran savaş istemiyor ancak..."

Hamaney şunları söyledi: "Bugün ve Üçüncü Kutsal Savunma destanının bu noktasına kadar, cesurca söyleyebiliriz ki siz, İran milleti, savaş alanının gerçek galibi oldunuz. Düşmanla müzakerelerin duyurulmasıyla sokaklardaki varlığın gerekli olmadığı düşünülmemelidir.

İran savaş istemiyor ancak şehitlerimizin intikamını alacağız. Haklı haklarımızdan vazgeçme niyetinde değiliz.

Eğer varsayılan olarak rejimin savaş alanındaki sessizlik döneminin sırası geldiyse, meydanlarda, mahallelerde ve camilerde bulunma fırsatı olan halkın görevi öncekinden daha ağır görünüyor. Herkes bunu bilmeli, Allah'ın izniyle, ülkemize saldıran suçlu saldırganları kesinlikle terk etmeyeceğiz. Her bir yaralanmanın tazminatını, şehitlerin kan bedelini ve bu savaşın gazilerinin diyetini kesinlikle talep edeceğiz

Ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimini kesinlikle yeni bir aşamaya taşıyacağız. İran'ın güney komşularına şunu söylüyoruz: Bir mucizeye tanıklık ediyorsunuz. Öyleyse doğru görün ve doğru anla ve doğru yerde dur ve şeytanların yalan vaatlerinden şüphe et."

 

Ateşkes ilan edilmişti

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

{relation id:1994431 slug:'sadece-mezara-kadar-gidecek-dileklerdir-irandan-haydut-abdye-kirmizi-isik'}

