Dangalak domatesin hasadı başladı! Kilosu 100 liradan satılıyor! Herkes kapış kapış satın alıyor... Sofrada yer açın

Aydın'ın İncirliova ilçesinde üretilen ve yerli halkın Dangalak olarak isim verdiği yerli domateste hasat süreci başladı. Sofradaki lezzetin kalitesini doğrudan belirliyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde üretilen ve yerli halkın Dangalak olarak isim verdiği yerli domateste hasat süreci başladı. Salatalara ve kahvaltılarayemek talep görüyor. İncirliova'nın Karabağ Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Ebru (46) ve Sezgin Ceylan (52) çifti bu yıl 4 bin fide olarak diktikleri domateslerin hasadına başladı. Hasatta en dikkat çekici ürün ise önceleri pek değeri olmayan yerli halkın şekil bozukluğundan dolayı Takoz veya Dangalak adını verdiği domatesler oldu. Sabahın erken saatlerinde hasadına başlanan ve kovalarla taşınıp kasalara konulduktan sonra iç pazarda tüketime sunulan Dangalak cinsi domatesler vatandaşlar tarafından rağbet görmeye başladı. Lezzeti ve yumuşaklığı ile özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan domatesin hasadını yapan Ceylan çifti, bu yıl ürünlerinde verim oranının iyi olduğunu belirterek, yaptıkları işten memnuniyetlerini dile getirdi.

Eşi ile birlikte domates üretiminde aktif rol aldığını belirten Ebru Ceylan, "Geçen sene biraz zarar etmiştik ama bu sene verimlerimiz güzel. Eskiden bu domates cinsimiz tutulmuyordu, şekil bozukluğundan dolayı. Eski adıyla Takoz, Dangalak diyorlardı. Şimdi yeniden tutulur oldu, zaten tadı da çok güzel. Dangalak domates pazarda 100 TL'ye satılıyor. Dangalak domateslerin verimi diğer domates türlerine göre daha kısa sürüyor. Tadı çok güzel, alaturka domates yani, eski adıyla Dangalak. Ben halde çok çalıştım. Eskinden o dönemlerde bunları ayırıp işliyorduk. Tabii toplaması da zor, ellerimizi yıpranıyor, sonuçta çiftçilik yapıyoruz" diye konuştu. Eşinin en büyük yardımcısı olduğunu ifade eden Sezgin Ceylan ise "Bunlar eski yerli köy domatesi. Diğer domatesler gibi düz olmaz bunlar. Eskiden biz bunları Dangalak diye atardık ama şimdi meşhur oldu. Bunun tadı daha farklı aslında, daha güzel. Artık pazarda insanlar bunu görünce almamazlık yapmıyor, alıyor artık. Biz bu işi genelde iki kişi yapıyoruz. Çok sıkışırsak yardım alıyoruz, genelde kendimiz çalışıyoruz. Tabi en büyük yardımcım eşim" dedi.

