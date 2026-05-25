Megakentte kurban mesaisi: Pazarlarda sıkı denetim!

İSTANBUL'DA 13 KURBAN PAZARI MEVCUT: Suat Parıldar, İstanbul'da 4'ü Büyükşehir Belediyesine, 9'u ilçe belediyelerine ait 13 pazar bulunduğunu ifade etti. Parıldar, vatandaşların kurban seçimi ve kurban alımı yaparken Bakanlığın "Tarım Cebimde" uygulamasıyla doğru bilgiye ulaşabileceklerini anlatarak, "Buradan hayvan sağlığı sekmesine tıkladıkları zaman hayvanların kulaklarında bulunan küpelerle, tanımlama sistemimize dahil olan küpelerle, TÜRKVET sistemine dahil küpelerle sorgulama yapabilirler. Küpe numarasını girdikleri takdirde, hayvanın doğum tarihinden, dinimizce belli yaşı geçmiş hayvanlar kurban edilebildiğine göre bu bilgi vatandaşlarımız için çok kıymetli, hayvanın ırkına, en son ne zaman aşısı yapılmış bu bilgilere kadar verilere erişebiliyorlar." şeklinde konuştu. Kesilen etlerin saklama koşullarının çok önemli olduğuna işaret eden Parıldar, vatandaşlara, öncelikle kesimden sonra etleri yaklaşık 1-2 saat soğuk ortamda muhafaza edip dinlendirmesini tavsiye ettiklerini söyledi. Parıldar, devam eden süreçte etlerin hava almayan poşetlere, kaplara konulmasını önerdiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Çünkü orada mikrobiyolojik faaliyetler, bakteri faaliyetleri devam eder. Belli bir süre sonra et bozulmaya başlar ve hem etin kalitesi, devam eden süreçte de sağlıklı tüketimi sakata uğramış olur hem de vatandaşlarımız gıdayla ilgili, etle ilgili olumsuz sonuçlarla karşılaşabilir. Bu husus çok önemli. Diğer taraftan özellikle derin dondurucuda saklayacakları etlerini, kullanabilecekleri parçalarda dondurucuya koymalarını öneriyoruz. Çünkü çözülmüş, tekrar dondurulma faaliyetine döndürülmüş etlerde yine mikrobiyolojik bakteri faaliyetleri devam edeceği için bozulma süreci karşımıza çıkabilir."