Muğla’da Özel’ci belediye başkanları, ilçe başkanları toplandı! CHP’li Ahmet Aras’tan hukuksuzluk ilanı!

Toplantı sonrasında açıklama yapan CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Muğla İl Başkanımız Nail Kızıl’ın ev sahipliğinde; ilçe belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımızla bir araya gelerek ülkemizin gündemini, partimize yönelik süreci ve “mutlak butlan” kararını değerlendirdik. Hukukun evrensel ilkeleriyle, demokrasiyle ve millet iradesiyle bağdaşmayan bu anlayışın; Cumhuriyet Halk Partisi’ni kendi içinde tartıştırmayı, toplumsal umudu zayıflatmayı ve Türkiye’nin ana muhalefetini etkisiz hale getirmeyi amaçladığını çok iyi biliyoruz. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi; tarihi boyunca hiçbir baskıya, hiçbir vesayet girişimine boyun eğmemiştir. Bugün de partimizin ortak iradesine, demokrasiye ve halkın iradesine hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile omuz omuza, birlik ve dayanışma içerisinde mücadelemizi sürdüreceğiz” diyerek açıkça hukuksuzluğu ilan etti.