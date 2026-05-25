Aklınca grup odasını CHP Genel Merkezi ilan etti!.. Özgür kendine güldürdü

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, TBMM’deki Grup Başkanı odasını kendince genel merkez gibi kullanıyor. Görüşmelerini söz konusu odada gerçekleştiren Özel, bugün DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile görüştü.

Özel, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, “Sayın Ömer Çelik’in açıklamaları var, farklı açıklamalar var. Bu soruları yanıtladığımız takdirde bu tarihi ziyareti gölgelemiş olacağız. Biz istiyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi’nin 29 Ekim 1923’ten ve 23 Nisan 1920’den beri ilk kez dönüp de Meclis’e gelip, Meclis’te kendine ayrılan bir odayı Genel Merkez ilan etmesi ve DEM Parti’nin de bu tarihi ziyareti yaptığı bu görüşme, bu açıklamalarımızla gündemde yer alsın. Birinci Meclis'teki oda CHP Genel Merkezi'ydi. Bugün de Genel Başkan odası ve Genel Merkez Meclis'te. Bu bizim için çok kıymetli. Sayın Genel Başkana da teşekkür ediyorum” dedi.

BAKIRHAN, ÖZEL’E ARKA ÇIKTI

Özgür Özel ile yaptığı kent uzlaşısının diyetini ödeyen Tuncer Bakırhan ise Özgür Özel ve şürekasına arka çıktı. CHP’ye dünkü polis müdahalesi hakkında konuşan Bakırhan, “Mutlak butlan kararıyla Türkiye’de demokrasi bir kez daha siyasi krizle karşı karşıya kalmıştır. Kolluk şiddeti ile ortaya çıkan görüntüler utanç verici ve kabul edilemezdir. Bunu kabul etmiyoruz.” dedi.

Yaşananları “hukuk skandalı” olarak değerlendiren Bakırhan, “Türkiye halkları bu tür dönemlerde her zaman demokrasiden yana tavır ortaya koymuştur. Yargı eliyle toplumsal fay hatlarını tetiklemek, siyasi kutuplaşmayı körüklemek bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüktür. Hukuksuzluk büyüdükçe toplumsal ayrışma derinleşir.

Demokrasi ise bizi bir arada tutacak en güçlü ilkedir. Demokrasi ilkesine sarılmalıyız” diyerek, partide yaşanan kurultay skandalına değinmeden, yargının kararını siyasi gibi göstermeye kalktı.

Vatandaşlar, mahkeme kararını tanımayı reddeden Özgür Özel ve örgütünün CHP Genel Merkezi’ni Meclis’e taşıdıklarını belirterek hukuksuzluğa imza attıklarını belirterek, bunun sürdürülebilir olmadığına dikkat çekiyorlar.