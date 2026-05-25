MHP'li Feti Yıldız'dan CHP kararına ilişkin hukuki çıkış: Asliye Hukuk Mahkemesinin yetkisi sınırlıdır
MHP’li Feti Yıldız’dan CHP kararına ilişkin hukuki çıkış: Asliye Hukuk Mahkemesinin yetkisi sınırlıdır

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin "mutlak butlan" kararı doğrultusunda CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen tahliye işlemlerinin ardından hukuki bir açıklama yaptı. Siyasi Partiler Kanunu’na dikkat çeken Yıldız, Asliye Hukuk mahkemelerinin siyasi partilerin genel kurul seçimlerine müdahale yetkisinin bulunmadığını belirtti.

CHP hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye en yakın isimlerden olan Feti Yıldız hukuki görüşünü açıkladı. Yıldız, Siyasi Partiler Kanunu'nu işaret ederek Asliye Hukuk Mahkemesi’nin mutlak butlan kararını vermeye yetkisi olmadığını savundu.

Feti Yıldız, CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararı tartışmaları sürerken dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Yıldız, siyasi partilerin seçimlerine ilişkin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesinin 11. fıkrası yürürlükteyken, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığını belirtti. Yıldız, Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yetki alanının ise sadece genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerle sınırlı olduğunu ifade etti.

"ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN YETKİ ALANI GENEL KURUL SEÇİMİNE KADARDIR"

Yıldız, siyasi partilerin seçimlerine ilişkin uyuşmazlıklarda uygulanacak mevzuata ilişkin değerlendirmede bulundu. Yıldız paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"2820 sayıl Siyasi Partiler Kanunu'nun 21. madde, 11. fıkrası mevcutken, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu’nun uygulanması mümkün değildir. Asliye Hukuk Mahkemesinin yetki alanı genel kurulun seçim maddesine kadar olan işlemlerine ilişkindir."

2820 SAYILI KANUN'UN İLGİLİ HÜKMÜ NE DİYOR?

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun "Seçimlerin Yapılması" başlıklı 21. maddesinin 11. fıkrasında, siyasi partilerin büyük kongreleri ile il ve ilçe kongrelerinde yapılan seçimler ve bu seçimlere ilişkin itirazların seçim kurullarınca incelenip karara bağlanacağı düzenleniyor. Söz konusu fıkra şöyle:

HAKİM 1-2 AYDAN FAZLA SÜRE OLMAMAK KAYDIYSA SEÇİMLERİN YENİLENECEĞİ TARİHİ TESPİT EDER

"Hakim, seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak üzere seçimlerin yenileneceği tarihi tespit ederek ilgili siyasi partiye bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu madde ile kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür."

Muhalefete mutlak darbe! Eski Başbakan Masra'nın 20 yıllık hapis cezası kesinleşti!

CHP zihniyetinin maskesi düştü! Mutlak ikiyüzlülük

Dünden bugüne 'CHP ve Zihniyetinin' Mutlak Butlanları!

Mutlak butlan anketinden şok sonuçlar! Vatandaş CHP'yi topa tuttu!

"Mutlak butlan" kararı CHP Genel Merkezi girişine asıldı

Yorumlar

Turan

367 Sabih hortlamış mı ne!

Chp iyce karıssın

Acıklaması bu . Bu adam ne yapıyor
