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Medya 'Mucize Doktor' dizisinde 'pes' dedirten skandal! "RTÜK’e şikayet edin" çağrısı...
Medya

'Mucize Doktor' dizisinde 'pes' dedirten skandal! "RTÜK’e şikayet edin" çağrısı...

Skandal dizilerin ekranlara yansıtıldığı FOX TV’de yayınlanan ‘Mucize Doktor’ adlı dizide, çekimlerin hastanede yapılmasına rağmen koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmaması dikkatlerden kaçmadı. Maske ve sosyal mesafenin unutulduğu diziye sosyal medyada da tepki yağıyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 10:29:00 - 2020-09-27 10:35:02
'Mucize Doktor' dizisinde 'pes' dedirten skandal! "RTÜK’e şikayet edin" çağrısı...

Ahlaksızlığın kol gezdiği FOX TV’de yayınlanan dizilerden biri olan ‘Mucize Doktor’ geçtiğimiz günlerde eşlerin birbirlerini aldatmalarını ‘meşru’ gösteren skandal sahnesiyle tepkilerin odağı haline gelmişti.

Dizi şimdi de koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayılmasıyla gündemde.

Korona tedbirleri ‘yok’ sayıldı

‘Hastane’ ortamında çekilen dizi pandemi nedeniyle geçtiğimiz sezon erken final yapmak zorunda kalmıştı. Yeni sezonu başlayan dizi de koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı görüldü. Alınan tedbirler gereği hastaneler başta olmak üzere pek çok ortak kullanım alanında maske takmak  ve sosyal mesafeyi korumak zorunlu. Ancak çekimlerinin büyük bir kısmı hastanede yapılan dizide rol gereği doktorların ve hastaların maske takmadıkları ve sosyal mesafeyi de korumadıkları görüldü.

Kötü örnek oluyor

Koronavirüs tedbirlerine uyulmasının kritik öneme sahip olduğu bir dönemde bir ‘hastane’ dizisinde tedbirlerin hiçe sayılması ve koronavirüs yokmuş gibi davranılması sosyal medyada tepki çekti. Dizinin koronavirüs tedbirlerine riayet edilmesi konusunda kötü örnek teşkil ettiği belirtilirken "RTÜK’e şikayet edin!" yorumları da yapılıyor.

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