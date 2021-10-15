Mücevher ihracatı 4 milyar dolara yaklaştı

Ürün gruplarına bakıldığında eylül ayında en çok “altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası” ihraç edilirken bu ürün grubunu “işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın” grubu takip etti.



Ocak-Eylül ayları arasında en çok mücevher ihracatı yapılan ülke Amerika Birleşik Devletleri olurken bu ülkeyi BAE ve İngiltere takip etti.