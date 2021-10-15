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Ekonomi Mücevher ihracatı 4 milyar dolara yaklaştı
Ekonomi

Mücevher ihracatı 4 milyar dolara yaklaştı

Mücevher ihracatı, eylül ayında geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 58,52’lik artışla 501,3 milyon dolara ulaşırken 9 ayda toplam mücevher ihracatı yüzde 57,4 artarak 3 milyar 883 milyon dolara ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 11:09:00 -
Mücevher ihracatı 4 milyar dolara yaklaştı

Ürün gruplarına bakıldığında eylül ayında en çok “altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası” ihraç edilirken bu ürün grubunu “işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın” grubu takip etti.

Ocak-Eylül ayları arasında en çok mücevher ihracatı yapılan ülke Amerika Birleşik Devletleri olurken bu ülkeyi BAE ve İngiltere takip etti.

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