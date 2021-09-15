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Ekonomi Mücevher ihracatçıları ABD’den memnun döndü
Ekonomi

Mücevher ihracatçıları ABD’den memnun döndü

JCK Las Vegas Show’a 70 firmayla katılan mücevher sektörü, ABD’den mutlulukla yurda döndü.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 16:53:00 -
Mücevher ihracatçıları ABD’den memnun döndü

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, fuara adeta çıkarma yaptıklarını söyledi. Kamar, mücevher ürünlerinin sergilendiği fuarda 70 firmayla yer aldıklarını dile getirdi. Kamar, “Bu yıl devam eden pandemi dolayısıyla birçok ülkenin katılamadığı JCK Las Vegas Show’da üyelerimiz önemli çalışmalar yaptı. Her bir firmamız, ülke ekonomisine katma değer sağlayacak iş birliklerine imza attı. Dolayısıyla seneye haziranda düzenlenecek olan bu fuara daha güçlü ve iddialı bir şekilde katılmayı hedefliyoruz” dedi. Bu yılın 8 ayında toplam 3.36 milyar dolar mücevher ihracatına imza atan sektör, 7-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan İstanbul Mücevher Fuarı’nı bekliyor

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