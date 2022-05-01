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Gündem Mücella Yapıcı ağlamaya başladı! Sokakları yakıp, yıkarken gayet keyifliydiniz
Gündem

Mücella Yapıcı ağlamaya başladı! Sokakları yakıp, yıkarken gayet keyifliydiniz

Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Mücella Yapıcı, Mahmut Tanal aracılığı ile mesaj gönderip ağlamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 21:53:00 -
Mücella Yapıcı ağlamaya başladı! Sokakları yakıp, yıkarken gayet keyifliydiniz

 Yeniakit.com.tr 

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Mücella Yapıcı'yı cezaevinde ziyaret etti.

Yapıcı, CHP'li Tanal aracılığı ile gönderdiği mesajında ağlamaya başladı.

Vatanperver kesildiler!

Sokakları yakıp, yıkarken iktidarı devirme hesapları yapıp birbirinden güç alan Geziciler, şimdi vatanperver kesildi.

"Ömrüm boyunca sadece ve sadece kamu yararına, insanlık yararına çalıştım." diyen Yapıcı, "Ancak insanlık yararına çalıştığım için cezalandırılıyorum. Bu benim çok ağırıma gidiyor." ifadeleri ile ajitasyon yaptı.

"Ceza alacak bir şey yapmadım." iddiasında bulunan Mücella Yapıcı, şunları söyledi:

Bizim savunduğumuz Gezi Parkı, Cumhuriyet’in mirasıdır. Burada, kent, kültür ve tarih mirasımızı korumaya çalıştık.

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