Mücahitleri satan Rus kuklası Kadirov'dan rezil açıklama

Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın kukla lideri Ramazan Kadirov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, “Kadirov insan hakları ihlalleri nedeniyle kara listeye dahil edilmiştir bu nedenle Amerika’ya giremez.” yönündeki sözlerini eleştirdi.

Kırım Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Ramazan Kadirov’un eşi Medni Kadirova, kızları Ayşat ve Karina Kadirova’nın kara listeye alınarak ABD’ye girişinin yasaklandığını açıklayan Pompeo, “Kadirov’un işkence ve yasa dışı infaz dahil çok sayıda insan hakları ihlalinden sorumlu olduğuna dair güvenilir bilgilere sahibiz. ABD ile aynı görüşte olan ülkeleri de benzer önlemleri almaya davet ediyoruz” çağrısında bulunmuştu.

Nobel ödülü beklemiş!

Kendisinin ve ailesinin “insan hakları ihlallerine karışan” kişiler olarak ilan edilmesine sadece güldüklerini söyleyen Kadirov, “Ben nerede insan haklarını ihlal etmişim? Aksine biz, insan haklarını savunmak için mücadele ediyoruz, bunun için ölüyoruz. Savaşı durdurduk, uluslararası terörizmi yok ettik. Uluslararası terörizmi yendiğim için bana Nobel Ödülü takdim edileceğini düşünmüştüm, oysa onlar tam tersine, bana yaptırım uyguladı. Bu hiç adil değil. Çeçenistan’da 1,5 milyon kişi huzur içinde yaşıyor ve kendimizi evimizde hissediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mepanews’teki habere göre Kadirov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ailesine karşı Çeçenistan’a giriş yasağı getirirken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, konuya ilişkin açıklamasında kararı düşmanca bulduğunu ifade etti.