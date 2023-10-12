Mücahitlerden Aşkelon’a roket saldırısı
İsrail’in Aşkelon kentine roket saldırısı gerçekleştirdi.
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ediyor. Hamas, Gazze Şeridi’nden İsrail’in Aşkelon kentine roket saldırısı düzenledi. Demir Kubbe hava savunma sistemi saldırıya karşılık verirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Roketli saldırının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) de Gazze Şeridi’ndeki Hamas hedeflerine hava saldırısı düzenleyerek karşılık verdi.
Kaynak: AA
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