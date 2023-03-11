"Mücahit Kılıçdaroğlu"na bak sen! Yav siz bizle dalga mı geçiyorsunuz?

"Kemal Bey'in yamalı bohçası genişledikçe, CHP'nin kapısında vekil olmak için hizaya giren partilerin söylemleri de giderek gülünç hale geliyor" tespitini yapan Akşam gazetesi yazarı Murat Özer, Saadet Partililerin "mücahit" olarak nitelendirdiği Kılıçdaroğlu'nun "günah defteri"ni araladı. Özer, "Bölücülerin gözbebeği mücahit" başlıklı dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Kemal Bey'in yamalı bohçası genişledikçe, CHP'nin kapısında vekil olmak için hizaya giren partilerin söylemleri de giderek gülünç hale geliyor.

1970'ten bu yana kurduğu dört parti de CHP'nin sayesinde kapatılan Saadet Partisi'ne göre adayları Kılıçdaroğlu artık bir mücahit. Öyle ki Karamollaoğlu büyük bir heyecanla CHP liderini milli görüşün cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ederken, partisinin kapısında biriken kalabalığın "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganına dahi tempo tutmaktan erinmedi.

Oysa Milli Nizam'dan Fazilet'e kadar tüm partileri kapatılırken darbeciler ve emirleriyle hareket eden yargı düzeniyle, fonladıkları medya bu nakaratı büyük bir hınçla tekrarlıyorlardı. Celladına âşık olmakla dahi izah edilemeyecek patolojik bir durum bu. Aslında iddia ettikleri gibi farklı renklerin buluşmasına değil, tarihsel nefretini bırakın dimağından, dilinden dahi temizlemeyen kapkara bir zihniyetin tehditlerini sürdürdüğüne şahit olduk. Saadetçiler "bizimle hizalanmazsan geçmişte yaptıklarımızı hatırlatırız" şeklindeki açık mesajı alabildiler mi? Sanmıyorum. Onlar Kemal Bey'in yaptığı büyük cihadı ballandırarak anlatmakla meşgul şu sıralar.

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Öyle ya, tarihin gördüğü en çirkin yasağa, başörtüsü düşmanlığına karşı mücadele veren; Ayasofya'nın üzerindeki zillet örtüsünü kaldıran; Kur'an kurslarına ortaçağ karanlığı diyen zihniyete savaş açan Kılıçdaroğlu değil mi? Haliyle mücahit adına en layık olan da o.

Türk milliyetçiliğinin karargâhı MHP'yi "ülkücü ideallerden uzaklaşmakla" itham edip bölen İyi Parti'deki durum ise çok daha vahim. 6'lı masanın açıkladığı mutabakat metninin HDP'nin verdiği ödev sayesinde şekillendiği gerçeği henüz büyük bir lokma gibi kursağa takılıp dururken, Akşener'in "HDP masaya gelemez" sözü daha havadayken, sevgili Mithat Hocası "Biz CHP lideriyle değil, İyi Parti'nin de adayı olan Kemal Bey ile görüşeceğiz" sözü bir ok gibi saplanıp durdu.

HDP'ye kaç bakanlık verileceği tartışması bu saatten sonra boş bir iştir. HDP'nin talep ettiği her şey 6'lı masanın mutabakat metninde yer alıyor zaten. Teröristbaşı Öcalan ve Demirtaş hakkında AİHM'in verdiği kararların harfiyen uygulanması; teröre lojistik destek veren belediyelere kayyum atanmasına son verilmesi; hendek terörüne PKK bildirisine imza atıp, devlete katil dedikleri için KHK'yla atılan öğretim üyelerinin göreve iadesi; yerel yönetimlere özerklik verilerek "yerel hükümetlere" gidecek bölünme kapısının açılmasına İyi Parti imza atmadı mı? Öyleyse HDP'ye bu yalandan itiraz neden?

Açın sofranızı biraz daha. "Devlet katil değil, seri katildir" diyen TİP'e açık olan sofra, Akşener'in hocası Mithat Sancar'a neden kapalı olsun? HDP seçmeniyle 2019'da Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Mersin'de omuz omuza çalışan İyi Partilileri seçimlerde bu aşktan mahrum bırakmak neden? Üstelik bu aşk platonik de değil. Karşılığı da var.

Sırf CHP'nin kanatları altında Meclis'te birkaç vekil alabilmek için sözde dava partilerinin içine düştüğü durum bu. Bu gayret Kılıçdaroğlu'nu iktidara taşımaya yetmese de, Saadet, Gelecek ve İyi Parti'yi şimdiden ideolojik enkaza dönüştürmeyi başardı."