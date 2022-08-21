Mücahit Birinci’den sanatçı müsvettelerine tepki

YENİ AKİT ANKARA

Sahnedeki edepsiz giyim tarzı ve şovları ve 12 Ağustos’ta Yenikapı’daki konserinde LGBT paçavrası açan Gülşen adlı sanatçı bozuntusunun ardından tekrar bu paçavrayı dalgalandırarak kendi reklamını yapmaya çalışan Reyhan Karaca’ya AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci’den tepki geldi

Birinci sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Birkaç kuruş daha fazla kazanmak için, ufak akılla strateji yaparak, "muhaliflerin hoşuna giden" birkaç şey saçmalayan bir kısım şarkıcılar var. O kısım için hayat, bir pazarlama stratejisi” ifadelerini kullandı.