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Sosyal Medya Mücahidlerin sözcüsü ümmete umut oldu! Türkiye'de her yere Ebu Ubeyde posteri
Sosyal Medya

Mücahidlerin sözcüsü ümmete umut oldu! Türkiye'de her yere Ebu Ubeyde posteri

Yeniakit Publisher
2023-11-24 20:41:00 - 2023-11-24 20:47:00

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin kimliği gizemini korurken, Gazzeli Müslümanların direnişinin sembolü haline geldi.

Ebu Ubeyde kameralar karşısında yaptığı her açıklamasında siyoniste meydan okuyor.

Düşmana korku salan Ebu Ubeyde ümmete ise umut oluyor.

Türkiye'de çeşitli noktalara Ebu Ubeyde'nin posteri asılarak sevgi gösterisinde bulunuluyor.

Trabzon Ortahisar'da mücahidlerin sözcüsü Ebu Ubeyde'nin posteri asıldı. Kassam onurumuzdur yazılı pankartın asıldığı anlara ait video sosyal medyada gündem oldu.

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