Mücahidlerin sözcüsü Ebu Ubeyde'den ateşkes öncesi flaş açıklama!

"Mücahitlerimiz şu ana kadar 335 siyonist tanklarını imha etti." diyen mücahid Ebu Ubeyde, "Son üç gün içinde birçok operasyon gerçekleştirdik ve çok sayıda işgalci öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Siyonist İsrail yönetiminin yahudi halkını kandırdığını belirten mücahid Ebu Ubeyde, "İşgalciler askeri kayıplarını hala gizliyor ve halkını kandırıyor." dedi.

Mücahid Ebu Ubeyde bölgedeki son duruma ilişkin şunları söyledi:

Salı günü atılan bir pusu sonucu en az 5 işgalci öldürüldü. Onları kurtarmaya gelenleri de pusuya düşürdük ve geri çekildiler.

Bir mücahidimiz Şeyh Rıdvan mahallesinde toplam 8 askere saldırdı ve kayıplara neden oldu.

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Yemenli kardeşlerimiz tüm coğrafi engelleri ortadan kaldırdı. Onları selamlıyoruz.

Mücahid Ebu Ubeyde sözlerini şöyle tamamladı:

Batı Şeria ve tüm direniş cephelerinde çatışmaların tırmandırılması çağrısı yapıyoruz. Ümmete ve dünyanın tüm özgür insanlarına sesleniyorum; işgalci İsrail'i sarsmaya ve gerçek yüzünü göstermeye devam edin.