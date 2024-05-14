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Gündem Mücahid Kassam Tugayları Refah'ta direniyor!
Gündem

Mücahid Kassam Tugayları Refah'ta direniyor!

Yeniakit Publisher
2024-05-14 23:34:00 - 2024-05-15 00:07:39

Mücahid Kassam Tugayları'nın Refah'taki direnişine ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

Gazze'de 7 Ekim'den beri soykırım suçu işleyen katil İsrail, bir yandan da Refah'ta katliam yapıyor.

2 milyona yakın sivilin "güvenli bölge" gösterilmesinden sonra sığındığı Refah'a acımasızca saldıran İsrail'e Kassam Tugayları direniş gösteriyor.

Hamas'ın Telegram kanalından Refah'taki direnişe ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.

Kassam Tugayları'nın tekbirlerle yaptığı roket atışlarının yer aldığı video, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.

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