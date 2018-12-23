Mücadele yarı yolda kalmasın indirimler devam etsin

Gıdadan giyime, mobilyaya, otomotive kadar pek çok alanda fahiş fiyat artışlarını durdurmak için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’ ekonomiye ivme kattı. Ürün ile hizmetlerin fiyatlarını yüzde 30 indiren program, üretimi ve ticareti de yüzde 20 oranında arttırdı. İndirimlerle bütçeleri hafifleyen tüketiciler, gelirlerine gelir ekleyen üreticiler ve stoklarını eriten perakendeciler enflasyonla mücadelenin yarım kalmaması gerektiğini dile getiriyor.

Dengeler yerine oturmaya başladı

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, hem ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nın hem de Ticaret Bakanlığı’nın fiyat ve gramaj denetimlerinin meyvelerini verdiğine işaret ederek, “Alım satımlar artmaya, ekonomik dengeler yerine oturmaya başladı” dedi.

Programın rahatlama getirdiğini vurgulayan Ağaoğlu, “Doğal olarak temel tüketim ürünlerinde fiyatlar aşağıya geldi. Yerli muz 13 liradan 5-6 liraya, ithal muz 16 liradan 10-11 liraya, salkım domates 15 liradan 5-6 liraya indi. Soğan 3-4 lira, patates de 2-3 lira seviyelerine çekildi” ifadelerini kullandı.

Denetimlere önem verilmeli

Şu aşamada giyimde ve otomotivde art arda indirim kampanyalarının açıklandığını anlatan Ağaoğlu, şunları kaydetti: “Ama direnenler de var. Örneğin halen tabletlerde ve telefonlarda dolarla aynı oranda indirim yapmaktan kaçınanları görüyoruz. Bunlar da kampanyalara dahil olmalı, dijital ürünlere erişimin önünü açmalı. Öte yandan; fiyat denetimleri artarak devam etmeli, spekülatörler oyun alanı bulamamalı. Tüketiciler de konuya duyarlı olmalı, hileleri anında Alo 175’e veya mobil şikâyet hattına bildirmeli.”

Mücadeleye devam

İndirimlerin toplumun tamamını mutlu ettiğini belirten Ağaoğlu, “Enflasyonla mücadelede daha önemli adımlar atılmalı. Aşırı fiyat artışlarına karşı dur durak bilmeden, ara vermeden mücadele edilmeli” çağrısı yaptı. Ağaoğlu, ayrıca ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nın 2019’da da geçerli olmasını talep etti.

Spekülatörler bile kampanyalara yöneldi

Üreticiler ve perakendeciler de programın devam etmesinden yana. MÜSİAD Başkan Yardımcısı ve mobilya sektörünün önde gelen isimlerinden RICC Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bostan, ekonomi yönetimini fiyat indirimlerini 2019 ve 2020’ye yaymaya davet etti.

Moral bulduk

İndirim kampanyalarının tüketicilere, üreticilere, toptancılara ve perakendecilere moral verdiğini anlatan Bostan, şöyle devam etti: “Ekonomi yönetiminin firmalar ile markaları fiyat ayarlamaları yapmaya, ürünleri daha uygun bedellerden satmaya teşvik etmesi, ilave olarak KDV oranlarını yüzde 8’e çekmesi fiyatları yüzde 30 geriletti. Böylelikle satışlarda yüzde 20 yukarı yönlü oynama görüldü. Şükür ki bu ortamda spekülatörler dahi fiyatlarını yeniden ele almak; kampanyalar yönelmek durumunda kaldı.”

Giderler minimize edilmeli

Ateş İplik Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Taner Ateş de üreticilerin ve tüketicilerin giderlerinin minimize edilmesi için amansız bir mücadele verilmesi gerektiğini ifade etti. Ateş, bu mücadelenin aksamamasında; gerisinin gelmesinde yarar olduğunu sözlerine ekledi.

Harbi indirime varız

Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Sarı, ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nın halkın menfaatine olduğuna dikkat çekti. Programı ilk günden itibaren desteklediklerinin altını çizen Sarı, “Kabine aynı kararlılıkla devam kararı alırsa biz de Aydınlı Grubu olarak enflasyon ve faizle mücadelede harbi olarak yer almaya devam edeceğiz” mesajını verdi.

İndirim oyununa dikkat

Tüketicilere indirim oyunlarına karşı uyanık olmalarını tembihleyen TBM Onursal Başkanı Ağaoğlu, şu uyarılarda bulundu: “2018’e veda ederken pek çok firma stoklarını eritmek, gelirlerine gelir eklemek türlü şekillere ve yöntemlere başvuracaktır. Bu hilelere, sahte kampanyalara karşı tüketicilerin uyanık olmaları ve haklarını aramaları gerekiyor. Hakların hukukla teminat altına alındığı unutulmamalı. Bindirimden indirim yapanlara yani fiyatı fahiş oranda arttırıp ufak indirimler yapanlara aldanılmamalı.”