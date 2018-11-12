Mücadele sürüyor... Tam 950 isim verdiler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. Operasyonlar kapsamında bugüne kadar 444 örgüt mensubu etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu, bu kişilerin itirafları doğrultusunda deşifre edilen 950 mahrem imam yakalandı.

TSK’ya nasıl sızdıklarını anlattılar

Gözaltına alınan örgüt mensubu subaylar ve mahrem imamların yanı sıra henüz deşifre olmamalarına rağmen kendi istekleriyle emniyete gelerek itiraflarda bulunan örgüt mensuplarının sayısı gün geçtikçe artıyor. Örgüt mensuplarının itiraflarında, askeri okulların sınav sorularının kendilerine nasıl verildiği, "mahrem abi"lerin emirlerine uymayan öğrenci ve subayların okuldan ve çalıştıkları birimlerden nasıl kovulduklarına yönelik anlatımlar, örgütün gerçek yüzü ve TSK'nın en önemli noktalarına kadar nasıl sızıldığını gözler önüne seriyor.