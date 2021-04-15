Mübarek Ramazan günü verdikleri poz bu oldu! ODTÜ'de eşcinsel azgınlara geçit yok

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ODTÜ yönetimi, 'Cinsiyetsiz tuvalet' yapacak kadar ileri giden ODTÜ'nün eşcinsel azgınlarına, geçit vermemekte kararlı.

Dün yeniden boyayıp, erkek erkeğe uygunsuz fotoğraf çekmişlerdi

ODTÜ'lü eşcinsel sapıklar, kampüs içinde rezillerin renklerinden arındılan merdivenleri, dün yeniden boyamıştı. Burada bir fotoğraf karesi paylaşan sapkınlar, "Direneceğiz." demişlerdi.

Yönetim yeniden düzeltti

Eşcinsellerin provokasyonuna ise ODTÜ yönetimi tarafından yine geçit verilmedi. Sapkınların renkleri ile boyanan merdivenler, yeniden beyaz renge dönüştürüldü.

Ramazan'da da sapkınlıkta direniyorlar!

Provokasyonlarına twitter hesabından devam eden yoldan çıkmış azınlık öğrenci grubu, "Dün 3. kez gökkuşağına boyanan merdivenler bugün yine griye boyandı. Atanmış ODTÜ yönetiminin merdivenleri yok etmek için harcadığı çaba salgın dönemi eğitimin iyileştirilmesi, eğitimin, yurtların ve kampüs yaşamının niteliğinin artırılması için harcanmadı." dedi.