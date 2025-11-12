  • İSTANBUL
Diyanet’ten dünyaya çağrı! Gazze için acil eylem vurgusu

Trump, mağdurlardan biriyle 'saatler geçirmiş: Epstein'e ait e-postalar gündeme damga vurdu

DMM’den flaş açıklama! Türkiye Hindistan’daki terör iftirasını reddetti

Ukrayna’da yolsuzluk krizi: Halushchenko görevden alındı

Yargıtay’dan emsal karar! Kiracı elektrik ve su faturasını ödemezse tahliye edilebilecek!

Trump’tan Şara’ya tuhaf soru: Senin kaç eşin var?

İddianamedeki suçlama cevap veremiyor! Sülün Ekrem yine inkar etti

Ekrem ikiz villalara nasıl kondu? Çevrilen numaralar tek tek iddianamede

Güney Kıbrıs’tan Erhürman güzellemesi ve davet çıkışı. Türkiye AB toplantılarına katılmalı

İletişim Başkanı açıkladı: “Şehitlerimiz A-400M uçağımızla ülkemize getirilecek”
Muazzez Abacı öldü:  78 yaşında hayatını kaybetti! doğum gününde vefat etti...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Muazzez Abacı öldü:  78 yaşında hayatını kaybetti! doğum gününde vefat etti...

Şarkıcı Muazzez Abacı, tedavi gördüğü hastanede 78'inci doğum gününde hayatını kaybetti. Muazzez Abacı neden öldü? Bir süre önce kalp krizi geçirmişti. Abacı daha sonra anjiyo olmuş ve sağlık durumu yakın takibe alınmıştı. Taner Budak'ın yaptığı ilişkin açıklama: "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 78. doğum gününde kaybettik.

Geçtiğimiz hafta Amerika'daki evinde kalp krizi geçiren ve stent takılan Muazzez Abacı, yoğun bakıma alınmıştı.

Abacı'ya yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmış; böbreklerin görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerlerinin su topladığı ve bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıktığı açıklanmıştı.

Tedavisine yoğun bakımda devam edilen şarkıcı Muazzez Abacı'nın ölüm haberini menajeri Taner Budak duyurdu.

Budak, sanatçının vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı ilişkin açıklama, "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 78. doğum gününde kaybettik.

Sırt çantası yol kenarında bulundu! İnegöl'de ilginç olay: Paniğe neden oldu!

RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

Televizyonu oyuncak silahla bastı! Cezası ağır oldu

TFF açıkladı! Süper Kupa tarihleri ve mekanları belli oldu

Yürekleri dağlayan görüntü! İşte uçağımızın düşme anı

Gürcistan - Azerbaycan sınırında Türkiye’ye ait askeri kargo uçağı düştü. Uçağın düşme anı saniye saniye kaydedildi.
Şehadet haberi ailelerine verildi! En zor görev

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında bulunan Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu..
Almanlar, Merkel’i özlüyor! Başbakanlığa dönmesini istiyorlar

Almanya 16 yıl Başbakanlık yapan Angela Merkel’in yeniden yönetime gelmesini istiyor... Ülkede yapılan yeni bir ankete göre her dört Alman’d..
