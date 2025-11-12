Muazzez Abacı öldü: 78 yaşında hayatını kaybetti! doğum gününde vefat etti...
Şarkıcı Muazzez Abacı, tedavi gördüğü hastanede 78'inci doğum gününde hayatını kaybetti. Muazzez Abacı neden öldü? Bir süre önce kalp krizi geçirmişti. Abacı daha sonra anjiyo olmuş ve sağlık durumu yakın takibe alınmıştı. Taner Budak'ın yaptığı ilişkin açıklama: "Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı'yı 78. doğum gününde kaybettik.
Geçtiğimiz hafta Amerika'daki evinde kalp krizi geçiren ve stent takılan Muazzez Abacı, yoğun bakıma alınmıştı.
Abacı'ya yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmış; böbreklerin görevini tam anlamıyla yapamadığı için ciğerlerinin su topladığı ve bu sebeple nefes alma sorunu ortaya çıktığı açıklanmıştı.
Tedavisine yoğun bakımda devam edilen şarkıcı Muazzez Abacı'nın ölüm haberini menajeri Taner Budak duyurdu.
