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Sosyal Medya Muasır medeniyet seviyesi böyle bir şey mi? CHP'li belediye yeni bir şey denedi
Sosyal Medya

Muasır medeniyet seviyesi böyle bir şey mi? CHP'li belediye yeni bir şey denedi

Yeniakit Publisher
2024-06-09 14:54:00 -

Muasır medeniyetler seviyesine çıkacağız mottosu ile seçimlere giren CHP, aşırı sıcaklara çare olarak vantilatör açmayı uygun gördü.

Sosyal medyada yayılan bir video viral oldu. CHP’li Antalya Muratpaşa Belediyesi aşırı sıcaklara karşı çare olarak vantilatör açtı. Yol kenarında vantilatör açarak ilçeyi serinletmeye çalışan belediye çalışanı sosyal medyada dalga konusu oldu.

CHP’li Antalya Muratpaşa Belediyesi ise “en azından denedik” diyerek, yaptıkları çalışmayı böyle duyurdular.

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