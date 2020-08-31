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Aktüel "Muallim" filminin çekimleri Kula'da devam ediyor
Aktüel

"Muallim" filminin çekimleri Kula'da devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-31 16:09:11 -
"Muallim" filminin çekimleri Kula'da devam ediyor

MANİSA (AA) - Kültür Bakanlığınca desteklenen "Muallim" filmi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Manisa'nın Kula ilçesinde çekiliyor.

Osmanlı döneminin en güzel sivil mimari örneklerini barından Kula, yönetmen ve yapımcılarca tercih edilen ilçe olmayı sürdürüyor.

İlçe, son olarak Melih Selçuk, Sevtap Özaltun, Ruhi Sarı, Halit Karaata gibi oyuncuların yer aldığı Osmanlı'nın son döneminde Avrupa'ya mühendislik eğitimi için gönderilen bir gencin, bir Anadolu kasabasına öğretmen olarak tayinin çıkmasını konu alan, TRT'nin ortak yapımcılığını üstlendiği "Muallim" filmine ev sahipliği yapıyor.

Yönetmen Müslim Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her hikayenin bir sorun çözmek amacıyla çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Osmanlı'nın son döneminde gençler yurt dışına gönderildi, mühendislik eğitimi alsınlar, ülkelerine geri dönsünler ve ülkenin gelişimine katkıda bulunsunlar istendi. Ancak bu gençlerin bir kısmı, farklı ajandalarla geri döndüler. Burada küçük gördüğü, yukarıdan baktığı insanlarla birlikte yaşamak zorunda kalıyor. Öte yandan burada yaşayan insanlar onu tabii ki hoş karşılamıyorlar. Jön Türkler, o dönem Anadolu'da devletin içerisinde bulunduğu iç karışıklıklarının müsebbibi olarak görülüyor. Her iki tarafın da hoş karşılamadığı bir birliktelik aslında bu. Muallim filmini, bu temel üzerine inşa ettik. Sonra tabii ki halk ve muallim birbirleriyle etkileşim içerisine giriyorlar, birbirlerine dokunuyorlar. Sonrasında her iki tarafta da değişimler söz konusu oluyor."

Dönem filmleri için Kula'nın doğal bir plato olduğunu belirten Şahin, sokakları, tarihi evleri ve insanının yanı sıra filme sahip çıkan bir ilçe olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Müslim Şahin, Türkiye'nin pek çok noktasında araştırma yaptıklarını ve filmi baştan sona çekebilecekleri yerin Kula olduğuna karar verdiklerini de sözlerine ekledi.

Kula Belediyesinin ve halkın filme ciddi şekilde sahip çıktığını dile getiren Şahin, "Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, ellerindeki imkanları bizler için seferber etti. İhtiyaç duyduğumuz tarihi evleri, sokakların hazırlanması ve destek noktasında ellerinden geleni fazlasıyla yaptılar. Yerel halk da filme sahip çıktı, katkıda bulundu. Filmde oynayacak figüranların çoğunu halk arasından seçtik." dedi.

Kula'da daha önce yönetmen Halit Refiğ'in "Vurun Kahpeye", yönetmen Feyzi Tuna'nın "Tutku" ve Atıf Yılmaz'ın "Değirmen" filmleri çekilmişti.

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