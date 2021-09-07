Koronavirüs salgınının başından bu yana pek çok varyant tespit edildi. Tüm dünyayı telaşa sokan Hint varyantı ise ülkemizde son dönemde en yaygın mutasyon haline geldi. Delta ve delta plus varyantının ardından ülkemizde yeni bir mutasyon daha görüldü.

Mu varyantı nedir? Hangi illerde Mu varyantı görüldü?

Güney Amerika ve Avrupa’da tespit edilen mu varyantının Türkiye’de görüldüğünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bakan Koca, iki kişide mu varyantının görüldüğünü ülkemizde ağırlıklı olarak delta ve delta plus varyantlarının olduğunu ifade etti. Bakan Koca, söz konusu yeni varyantın hangi illerde görüldüğünü ifade etmedi.

Dünya Sağlık Örgütü, aşıya dayanıklı hale gelen mutasyona uğramış varyantın adının Mu olduğunu ve bilimsel olarak B.1.621 olarak adlandırıldığını da açıkladı.

Mutasyonun daha bulaşıcı ya da tehlikeli olduğunu ifade edebilmek için yeterli araştırmanını olmadığı ifade edildi. İlk olarak Kolombiya'da tespit edilen varyantın aşılara daha dirençli olduğu ancak beta varyantta olduğu gibi daha fazla araştırma yapılması gerektiği açıklandı.