MÜ personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranacak. Adayların 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olması gerekiyor. Bu kapsamda Lisans Mezunları için 2020 KPSS P3 , Önlisans Mezunları için 2020 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 Puanı esas alınacak.

İlgililerin, 25.10.2021 tarihini izleyen 15 gün içinde e-Devlet üzerinden Marmara Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Fotoğraflı CV (https://pdb.marmara.edu.tr/idari/sozlesmeli-personel-cv internet adresinden ulaşılabilir. Adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Fotoğraflı CV” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.) Avukatlar için çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli istenmektedir.

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