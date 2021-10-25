  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi MÜ personel alıyor
Ekonomi

MÜ personel alıyor

Marmara Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 2020 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle ilanla duyurulan pozisyonlara sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 12:37:00 -
MÜ personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranacak. Adayların 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olması gerekiyor. Bu kapsamda Lisans Mezunları için 2020 KPSS P3 , Önlisans Mezunları için 2020 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 Puanı esas alınacak.

İlgililerin, 25.10.2021 tarihini izleyen 15 gün içinde e-Devlet üzerinden Marmara Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Fotoğraflı CV (https://pdb.marmara.edu.tr/idari/sozlesmeli-personel-cv internet adresinden ulaşılabilir. Adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Fotoğraflı CV” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.) Avukatlar için çalışma belgesi ve sigorta döküm cetveli istenmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maçın ardından Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken sözler: Tazminatı öder yollarım
Spor

Maçın ardından Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken sözler: Tazminatı öder yollarım

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2-1 yenildiği maçı değerlendirdi. Dilmen, bu sistemde ..
10 büyükelçi rezaleti yaşanırken İYİ Parti kongresinde dikkat çeken görüntü! Akşener arkasına alıp konuştu
Siyaset

10 büyükelçi rezaleti yaşanırken İYİ Parti kongresinde dikkat çeken görüntü! Akşener arkasına alıp konuştu

Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunarak haddini aşan 10 büyükelçi rezaletinin konuşulduğu şu günlerde Meral Akşener'in gen..
Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı
Ekonomi

Küresel piyasalar haftaya karışık seyirle başladı

Küresel piyasalarda, Kovid-19 vakalarındaki artışa ilişkin tedirginliklerle haftaya karışık bir seyirle başlarken, açıklanmaya devam eden 3...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay