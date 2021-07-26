MÜ öğretim üyesi alacak
Mersin Üniversitesi alacağı 14 öğretim elemanı ile akademik kadrosuna güç katacak. Üniversite bu kapsamda duyurduğu birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre 14 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Araştırma Görevlisi kadrolarına alımlar 2547 S.K. 33. maddesinde belirtilen usule uygun olarak 50/d maddesi kapsamında yapılacaktır. Başvurular 09.08.2021 tarihine kadar kabul edilecek.
Müracaat Edecek Adaylardan istenen belgeler:
1. Başvuru Formu (Üniversitemiz Web Sayfasında Duyurular Alanında)
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3. Özgeçmiş
4. Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin sureti (aslı gibidir onaylı) veya e-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, doktora için Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge)
5. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesinin aslı veya e-Devlet çıktısı (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için)
6. Lisans Transkripti (Onaylı Örneği veya e-Devlet çıktısı) (Lisans mezuniyet puanının hesaplanmasında YÖK’ün yayınlamış olduğu 4’lük ve 5’lik sistemin 100’lük Sistemde Eşdeğerliliği tabloları dikkate alınacaktır)
7. Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl)
8. Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;
- Adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.
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