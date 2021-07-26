MÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Araştırma Görevlisi kadrolarına alımlar 2547 S.K. 33. maddesinde belirtilen usule uygun olarak 50/d maddesi kapsamında yapılacaktır. Başvurular 09.08.2021 tarihine kadar kabul edilecek.

Müracaat Edecek Adaylardan istenen belgeler:

1. Başvuru Formu (Üniversitemiz Web Sayfasında Duyurular Alanında)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. Özgeçmiş

4. Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin sureti (aslı gibidir onaylı) veya e-Devlet çıktısı (Yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, doktora için Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge)

5. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesinin aslı veya e-Devlet çıktısı (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için)

6. Lisans Transkripti (Onaylı Örneği veya e-Devlet çıktısı) (Lisans mezuniyet puanının hesaplanmasında YÖK’ün yayınlamış olduğu 4’lük ve 5’lik sistemin 100’lük Sistemde Eşdeğerliliği tabloları dikkate alınacaktır)

7. Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl)

8. Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;

- Adayın lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü ya da ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

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