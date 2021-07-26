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Ekonomi MÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

MÜ öğretim üyesi alacak

Mersin Üniversitesi alacağı 14 öğretim elemanı ile akademik kadrosuna güç katacak. Üniversite bu kapsamda duyurduğu birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre 14 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 14:55:00 -
MÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Araştırma Görevlisi kadrolarına alımlar 2547 S.K. 33. maddesinde belirtilen usule uygun olarak 50/d maddesi kapsamında yapılacaktır. Başvurular 09.08.2021 tarihine kadar kabul edilecek.

Müracaat Edecek Adaylardan istenen belgeler:

1. Başvuru Formu (Üniversitemiz Web Sayfasında Duyurular Alanında)

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3. Özgeçmiş

4. Lisans/Lisansüstü  diplomaların  veya  Geçici  mezuniyet  belgelerinin  sureti  (aslı  gibidir  onaylı)  veya  e-Devlet  çıktısı  (Yabancı  öğretim  kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca, doktora için Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge)

5. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesinin aslı veya e-Devlet çıktısı (Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için)

6. Lisans Transkripti (Onaylı Örneği veya e-Devlet çıktısı) (Lisans mezuniyet puanının hesaplanmasında YÖK’ün yayınlamış olduğu 4’lük ve 5’lik sistemin 100’lük Sistemde Eşdeğerliliği tabloları dikkate alınacaktır)

7. Merkezi Sınav (ALES) Belgesi (Son 5 yıl)

8. Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılacak başvurularda;

- Adayın  lisans  mezuniyeti  hangi  alanda  ise  o  alandaki  ALES  puan  türü  ya  da  ilan  edilen  bölüm/anabilim  dalı/program  hangi  alandan  öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü kullanılacaktır.

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