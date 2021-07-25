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Ekonomi MÜ akademik kadrosunu güçlendiriyor
Ekonomi

MÜ akademik kadrosunu güçlendiriyor

Maltepe Üniversitesi ilanla duyurduğu bölüm, program ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve T.C. Maltepe Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 14:30:00 -
MÜ akademik kadrosunu güçlendiriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre kadrolara başvuracak adayların hazırladıkları belgeleriyle birlikte 31.07.2021 tarihine kadar Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya postayla başvurmaları gerekiyor.

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