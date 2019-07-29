MTV’de son iki gün!

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için son gün yaklaştı. Vatandaşlar MTV ödemelerinin 2. taksidini 31 Temmuz tarihine kadar ödemek zorunda. Bu tarihten sonra yapılacak ödemeler cezalı olarak tahsil edilecek. Karayolları Trafik Kanunu’na göre belirlenen MTV hesaplanırken, aracın türü, yaşı ve motor hacmi dikkate alınıyor. Aracın türüne göre yani otomobil, kamyon, minibüs, otobüs gibi panelvan olan araç sınıfına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor.

Otomobil ve motosikletlerde yaş ve silindir hacmi, otobüslerde yaş ve oturma kapasitesi, kamyon ve kamyonetlerde ise yaş ve azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurulur. MTV tutarı tüm bu özellikler dikkate alınarak hesaplanıyor.

MTV ödemelerini, anlaşmalı bankaların şube ve internet bankacılığı uygulamaları ile www.gib.gov.tr’de yer alan ‘Borç sorgulama ve ödeme’ linkini tıklayarak kredi kartı ile yapmak mümkün.