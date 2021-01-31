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Ekonomi MTV son gün ne zaman? MTV ödemesi nasıl yapılıyor?
Ekonomi

MTV son gün ne zaman? MTV ödemesi nasıl yapılıyor?

Trafiğe çıkan her araç için yılda iki defa olmak üzere ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi bu sene ödemelerinin ilki için son gün merak ediliyor. Peki MTV son gün ne zaman? MTV ödemesi nasıl yapılıyor? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-01-31 19:55:00 -
MTV son gün ne zaman? MTV ödemesi nasıl yapılıyor?

Her sene 2 kez ödemesi yapılan MTV’nin bu sene için ilk ödemeleri gerçekleşiyor. MTV son ödeme tarihi 01 Şubat 2021 olarak belirlenmişti. Bu takvime göre tüm araç sahiplerinin peşin olarak mutlaka ödemesi gereken MTV için son tarih yarın olarak biliniyor. Ödeme yapılmadığı takdirde her geçen gün için miktara faiz bineceği belirtildi.

MTV ödeme nasıl yapılır?

Araç sahipleri 2021 MTV ödemesini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilirler. MTV ödemesi için bir diğer yol ise anlaşmalı bankaların mobil uygulamalarıdır. Sürücüler, bu uygulamalardan MTV ödemelerini rahatlıkla gerçekleştirebilirler.

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