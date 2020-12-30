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Ekonomi MTV oranı hesaplama
Ekonomi

MTV oranı hesaplama

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde 2021 yılı için artış oranı belli oldu. Buna göre vergi tutarları yeni yılda yüzde 9,11 oranında artacak. Hangi araç sahibi ne kadar ödeyecek? MTV 2021 oranları ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2020-12-30 22:15:00 -
MTV oranı hesaplama

Araç sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen MTV içi 2021 zam oranı belli oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yeni yılla birlikte düzenleme gelirken, ücretlerde de yüzde 9.11 civarında artış yaşanacak.

MTV 2021 oranları ne kadar oldu?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) için artış oranını belirleyen yeniden değerleme oranı belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 2021 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları da bu orana göre artacak.

Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor.

Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor.

01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

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