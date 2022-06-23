MTV ödemeleri ne zaman? MTV ikinci taksit hangi ayda ödeniyor?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında, ikinci taksiti ise Temmuz ayında yapılıyor.

Ocak ayında yapılan ödemeler 1 Ocak – 31 Ocak tarihlerinde tamamlanırken, Temmuz ayında yapılacak olan ödemeler 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. MTV, Gelir İdaresi Başkanlığına ait www.gib.gov.tr internet sitesi, İnteraktif Vergi Dairesi, İnternet Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden ödenebiliyor. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden şifre girişi yapmadan MTV ödeme alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini giren mükellefler de MTV borçlarını görüntüleyip ödeme imkanına sahip. Mükellefler, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı ve banka hesabı aracılığıyla bu bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık yoluyla, PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden MTV ödemesini gerçekleştirebiliyor.

MTV ödemeleri nasıl yapılır?

MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.

1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.