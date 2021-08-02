MTV ödeme tarihi! Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme son gün MTV son ödeme tarihi

İnteraktif Vergi Dairesinin internet MTV borç ödeme nasıl yapılacak? MTV ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesi üzerinde bulunan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulamasıyla mobil telefonlardan 02.00-23.45 saatlerinde ödenebilecek. İşte MTV ve trafik para cezası ödeme işlemi detayları.

Anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ya da yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile ödeme mümkün olacak.

MTV borcu nasıl ödenecek?

Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de yapılabilecek.

İnteraktif Vergi Dairesinin internet MTV borç ödeme nasıl yapılacak?

MTV ödemesi için mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesinin internet sitesinde "Hızlı Ödeme" bölümünden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecekler.

İnteraktif Vergi Dairesi MTV ve para cezası ödeme işlemi için tıklayın