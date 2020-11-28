MTV ne zaman ödenir? MTV yani Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl iki kez ödeniyor. MTV ilk taksitleri 1-31 Ocak tarihleri arasında ödeniyor. MTV 2. taksitlerinin ise 1-31 Temmuz tarihlerinde yatırılması gerekiyor. Vatandaşlar 2021 yılı yaklaşırken MTV’ye ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Peki, MTV zammı ne kadar oldu? |MTV nasıl hesaplanır?

MTV ne kadar oldu? 2021 MTV hesapla

Resmi Gazete’nin 28 Kasım 2020 tarihli sayısında, vergi usul kanunu genel tebliği yer aldı. Yeniden değerlendirme rakamlarından söz edilen tebliğde, “Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir. Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Bu kararla MTV’ye 2021 yılı için yüzde 9,11 oranında zam yapılacağı kesinleşti. Aracınızın yaşı, tipi, motor silindir hacmi gibi unsurlar göz önüne alınarak motorlu taşıtlar vergisi için ödeyeceğiniz rakam belirleniyor. Bu işlemi İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapıp ne kadarlık bir vergi ödeyeceğinizi hesaplayabilirsiniz.

MTV ödemelerini bankalardan yapabileceğiniz gibi İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden online olarak yapabilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi, GİB uygulaması, İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden MTV ödeme dönemlerinde belirli saatler arasında işlem yapabilirsiniz. Ödemeleri banka kartı veya kredi kartlarınızla yapabilirsiniz.

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