MTV borç yatırma: MTV ödeme ilk taksit borcu son gün ne zaman? 2022 31 Ocak MTV borcu ne kadar?

MTV 2022 ödemesi ilk taksiti için son günlere girildi. Milyonlarca araç sahibi, yeniden değerleme oranı ile birlikte değişen MTV taksiti için ne kadar ödeme yapması gerektiğini merak ediyor. Milyonlarca araç sahibi yakından ilgilendiren 2022 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı yeni yılın başlamasıyla birlikte netleşti. Yıl içinde iki taksit olarak ödenen üzere yılda iki kez yapılan MTV ödemeleri için ilk taksit Ocak ayının son günü sona eriyor.

MTV2022 ilk taksit ödemesi son günü ne zaman?

MTV ödemeleri, 2020 yılında, ocak ayı itibariyle araç sahiplerinden ilk taksit olarak talep edilecek. MTV ilk taksit ödemesi 31 Ocak’ta sona eriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenecek. İşlemler, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesi, vergi daireleri ve bankalar aracılığıyla kolayca ödenebilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme için tıklayın

MTV 2022 fiyat hesaplama tablosu!

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, yaş aralıkları ve motor hacmine göre yeni 2020 MTV fiyat hesaplama tablosu ve ödemeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Hangi araç sahibi ne kadar MTV ödeyecek?

Güncel MTV oranlarıyla hangi araç sahibi ne kadar ödüyor? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV taksit ödeme tarihleri ne?

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 672 lira

2021 MTV: 733 lira

2022 MTV: 916 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1258 lira

2021 MTV: 1372 lira

2022 MTV: 1715 Lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2068 lira

2020 MTV: 2316 lira

2021 MTV: 2526 lira

2022 MTV: 3158 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 3211 lira

2020 MTV: 3596 lira

2021 MTV: 3923 lira

2022 MTV: 4904 Lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 336 lira

2020 MTV: 376 lira

2021 MTV: 410 lira

2022 MTV: 512 Lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 652 lira

2020 MTV: 730 lira

2021 MTV: 796 Lira

2022 MTV: 995 Lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 1218 lira

2020 MTV: 1364 lira

2021 MTV: 1488 lira

2022 MTV: 1860 Lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 1888 lira

2020 MTV: 2114 lira

2021 MTV: 2306 lira

2022 MTV: 2882 Lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

16 yaş ve yukarısı

0-1300 cc 2022 MTV: 136 Lira

1301-1600 cc 2022 MTV: 270 Lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

0-1300 motor

Matrahı 70 bin 600 liraya kadar

1-3 yaş - 1313 lira

4-6 yaş - 916 lira

Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası

1-3 yaş - 1.443 lira

4-6 yaş - 1007 lira

Matrahı 123.700 lira ve üstü

1-3 yaş - 1.576 lira

4-6 yaş - 1098 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1301-1600 motor

Matrahı 70.600 liraya kadar

1-3 yaş - 2.287 lira

4-6 yaş - 1.715 lira

1301-1600 cc

Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası

1-3 yaş - 2.518 lira

4-6 yaş - 1.888 lira

1301-1600 cc

Matrahı 123.700 lira ve üstü

1-3 yaş - 2.746 lira

4-6 yaş - 2.059 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1601-1800 cc

Matrahı 177.000’i aşmayanlar

1-3 yaş - 4.445 lira

4-6 yaş - 3.476 lira

Matrahı 177.000’i aşanlar

1-3 yaş - 4.851 lira

4-6 yaş - 3.790 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1801-2000 cc

Matrahı 177 bin lira

1-3 yaş - 5.603 lira

4-6 yaş - 4.315 lira

Matrahı 177 bin lira ve üstü

1-3 yaş - 7.004 lira

4-6 yaş - 5.886 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

2001 - 2500 cc

Matrahı 221.000 lira

1-3 yaş - 10.506 lira

4-6 yaş - 7.628

Matrahı 221.000 lira ve üstü

1-3 yaş - 11.463 lira

4-6 yaş - 8.320 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

2501 - 3000 cc

Matrahı 442.300 lira

1-3 yaş - 14.649 lira

4-6 yaş - 12.745 lira

Matrahı 442.300 lira ve üstü

1-3 yaş - 15.983 lira

4-6 yaş - 13.903 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

4001 cc ve yukarısı

Matrahı 840.700 lirayı aşmayan

1-3 yaş - 57.415 lira

Matrahı 840.700 lirayı aşan

1-3 yaş - 62.634 lira

MOTOSİKLET

100-250 cc 1-3 yaş arası - 245 TL

100-250 cc 4-6 yaş arası - 184 TL

100-250 cc 7-11 yaş arası -135 TL

100-250 cc 12-15 yaş arası - 84 TL

251-650 cc 1-3 yaş arası - 506 TL

251-650 cc 4-6 yaş arası - 384 TL

251-650 cc 7-11 yaş arası - 245 TL

MİNİBÜS

1-6 YAŞ ARASI - 1570 TL

7-15 YAŞ ARASI - 1038 TL

16 YAŞ ÜSTÜ - 506 TL