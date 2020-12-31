MTV 2021 ne kadar? | MTV hesapla

MTV ne kadar 2021 | Her yıl olduğu gibi bu sene de 1 Ocak itibariyle bazı vergi ve harçlara zam yapıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne yüzde 9,11 oranında zam yapıldı. Vatandaşlar 2021 yılında ne kadarlık MTV ödeyeceklerini araştırmaya başladı. Peki, MTV nasıl hesaplanır?

MTV ne zaman ödenecek?

MTV her yıl iki taksit şeklinde ödeniyor. MTV ödemelerini bankalar, PTT şubeleri, vergi daireleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde yapılıyor. MTV vergisinin ilk taksiti 1 Ocak 2021 ile 31 Ocak 2021 tarihleri arasında ödenecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2. taksiti ise 1 Temmuz 2021 ile 31 Temmuz 2021 tarihlerinde ödenecek.

MTV 2021 ne kadar?

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre, 1-3 yaş aralığında olan otomobillerin 2021 yılındaki motorlu taşıtlar vergisi (MTV) motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında değişecek.

Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira arasında olacak. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 45 bin 932 lira ile 50 bin 107 lira arasında değişecek.

Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş arası minibüslerde 1256 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 172 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1127 lira olacak.

MTV hesapla

Vatandaşlar araçlarının MTV’lerini nasıl nereden hesaplayacaklarını araştırıyor. İnteraktif Vergi Dairesi web sitesi ya da uygulaması üzerinden MTV hesaplamanız mümkün. Bu işlem için sisteme şifreyle giriş yapmanız gerekmiyor. Açılan sayfaya istenilen bilgileri girdikten sonra ödeyeceğiniz rakam karşınızda listelenecek.