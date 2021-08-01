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Ekonomi MTÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

MTÜ öğretim üyesi alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanda belirtilen özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 14:53:00 -
MTÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilana başvurular 17.08.2021 tarihine kadar geçerli olacak.

Doçent adayları Başvuru Formundan (www.ozal.edu.tr adresinden erişebilirsiniz) 2 adet doldurarak, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan fotokopisi, hizmet belgelerini,  2  adet  biyometrik  fotoğraf,  lisans,  yüksek  lisans,  doktora/uzmanlık/sanatta  yeterlilik  ve  doçentlik  belgelerini  (1  takım  Noter  veya  Resmi Kurumlarca  onaylanmış  mühürlü  örneği  veya  e-Devlet  üzerinden  alınan  karekodlu  belgeler),  Üniversitemiz  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönergesine göre hazırlanacak belgeler, yayın listelerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına,

-Doktor  Öğretim  Üyesi  adayları  Başvuru  Formundan  (www.ozal.edu.tr  adresinden  erişebilirsiniz)  2  adet  doldurarak,  özgeçmiş,  nüfus  cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, lisans, yüksek lisans ve doktora/uzmanlık/sanatta yeterlilik belgelerini (1 takım Noter veya Resmi Kurumlarca onaylanmış mühürlü örneği veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler), 2 adet biyometrik fotoğraf, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanacak belgeler, yayın listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Üniversitemizce ilanda adı geçen birime başvuracaklardır.

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