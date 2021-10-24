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Ekonomi MTÜ öğretim üyeleri alacak
Ekonomi

MTÜ öğretim üyeleri alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddeleri uyarınca ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerini sağlamış olmak koşulu ile ilanla duyurulan özel koşullar doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 15:54:00 -
MTÜ öğretim üyeleri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre doktor  Öğretim  Üyesi  adayları  Başvuru  Formundan  (www.ozal.edu.tr  adresinden  erişebilirsiniz)  2  adet  doldurarak,  özgeçmiş,  nüfus  cüzdan fotokopisi,  askerlik  belgesi,  lisans,  yüksek  lisans  ve  doktora/uzmanlık/sanatta  yeterlilik  belgelerini  (1  takım  Noter  veya  Resmi  Kurumlarca  onaylanmış mühürlü örneği veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler), 2 adet biyometrik fotoğraf,Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanacak belgeler,yayın listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgelerin tümünü içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet taşınabilir bellek ekleyerek Üniversitemizce ilanda adı geçen birime başvuracaklardır.

Başvuru  süresi 23.10.2021tarihinden  itibaren  15  gün  olup,  başvurular  06.11.2021 tarihine kadar şahsen  veya  posta  yolu  ile  yapılabilir.  Posta  yolu  ile  yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlerimize ulaşmış olması gerekmektedir. Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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