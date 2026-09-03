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Kobi MTSO’dan KOBİ’lere yeşil dönüşüm hamlesi! Eğitimler 14 Eylül’de başlıyor
Kobi

MTSO’dan KOBİ’lere yeşil dönüşüm hamlesi! Eğitimler 14 Eylül’de başlıyor

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MTSO’dan KOBİ’lere yeşil dönüşüm hamlesi! Eğitimler 14 Eylül’de başlıyor

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) , Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamında KOBİ’ler ile danışmanlara yönelik eğitim programı başlatıyor.

Mersin’de KOBİ’leri Avrupa pazarındaki yeni çevresel ve ticari kurallara hazırlamak için kapsamlı bir eğitim süreci başlıyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) koordinatörlüğünde yürütülen proje kapsamında, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ortaya çıkan yeni ticari ve çevresel gerekliliklere uyum sağlamak amacıyla KOBİ’lere ve danışmanlara yönelik kapasite geliştirme eğitimleri düzenlenecek. Eğitimlerin 14 Eylül’de başlayacağı bildirildi.

 

MTSO, üye firmalarını Avrupa Yeşil Mutabakatı ile birlikte Avrupa pazarında değişen rekabet koşullarına hazırlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mutabakat sonrası karbon emisyonları, enerji ve su kullanımı ile çevresel performansın firmalar açısından giderek daha önemli hale geldiği belirtilirken, 2026 yılında mali yükümlülük dönemi başlayan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) ihracatçı firmalar ve bu firmalara tedarik sağlayan KOBİ’ler açısından karbon verilerinin ölçülmesi ve yönetilmesini kritik hale getirdiği ifade edildi.

MTSO koordinatörlüğünde yürütülen ’KOBİ’lerin Ticari Faaliyetlerini Geliştirmek Amacıyla Odalar Arasında Yeşil Mutabakat Rehberlik ve Danışmanlık Merkezleri Kurulması’ projesi kapsamında daha önce bilgilendirme toplantıları, ihtiyaç ve yetkinlik analiz anketleri ile workshoplar düzenlendi. Projenin, KOBİ’lerin Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında karşılaşabilecekleri gereklilikleri daha iyi anlamaları, mevcut durumlarını değerlendirmeleri ve yeşil dönüşüm için öncelikli adımlarını belirlemelerine yönelik eğitimlerle devam edeceği kaydedildi.

 

Eğitimlerde hangi başlıklar yer alacak?

MTSO hizmet binasında gerçekleştirilmesi planlanan eğitimlerde; sürdürülebilirlik ve iklim politikaları, İklim Kanunu ve Emisyon Ticaret Sistemi, kurumsal karbon ayak izi, SKDM, su ayak izi ve su verimliliği, sera gazı emisyonlarının doğrulanması ile VSME sürdürülebilirlik standardı konularında bilgi ve uygulama odaklı içerikler sunulacak.

Eğitimlerin, ilgili alanlarda uluslararası geçerliliğe sahip yetkinlik belgelerine sahip uzmanlar tarafından verilmesinin planlandığı bildirildi.

Programla yalnızca işletmelerin değil, KOBİ’lere hizmet sunan danışmanların da sürdürülebilirlik, karbon yönetimi ve çevresel uyum alanlarındaki bilgi ve uygulama kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

 

Mersin’de faaliyet gösteren KOBİ’ler ile firmaların yeşil dönüşüm süreçlerine destek veren danışmanların başvurabileceği programın kontenjanla sınırlı olacağı belirtildi. Özellikle ihracat yapan, ihracatçı firmalara tedarik sağlayan, enerji ve su tüketimi ya da karbon yükü yüksek olan işletmelerin yanı sıra yeşil dönüşüm yoluyla rekabet gücünü artırmak isteyen KOBİ’lerin programa katılabileceği kaydedildi.

Eğitimlerin en az yüzde 80’ine katılım sağlayanlara ise katılım sertifikası verileceği bildirildi.

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