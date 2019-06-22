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MTSO, Mersin ile Mısır arasında ticareti artırmak için harekete geçti

MERSİN (İHA) – Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin ile Mısır arasında olumlu bir hava oluştuğunu belirterek, yurt dışındaki birçok iş oluşumunda Mısırlı yetkilerle temas içinde olduklarını, bu çabaların hükümetler arası küçük olumlu açıklamalarla daha da somut hale gelebileceğini söyledi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:18
MTSO, Mersin ile Mısır arasında ticareti artırmak için harekete geçti

MERSİN (İHA) – Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin ile Mısır arasında olumlu bir hava oluştuğunu belirterek, yurt dışındaki birçok iş oluşumunda Mısırlı yetkilerle temas içinde olduklarını, bu çabaların hükümetler arası küçük olumlu açıklamalarla daha da somut hale gelebileceğini söyledi.


MTSO Başkanı Kızıltan, Akdeniz İçin Birlik (UFM) organizasyonu, Akdeniz Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (ASCAME) desteği ile Mısır’ın başkenti Kahire’de düzenlenen UFM İş Forumu’na (The UFM Business Forum Cairo) konuşmacı olarak katıldı. Aynı zamanda ASCAME ICT Komisyonu Başkanı olan Kızıltan, toplantı öncesinde Kahire’de Türkiye’nin Mısır Büyükelçiliği’ni ziyaret etti. Büyükelçi Vekili Okyanus Akın, Ticaret Ataşesi Mehmet Güneş, DEİK İş Konseyi Koordinatörü Evren Doğan ile bir araya gelen Kızıltan, Mısır’daki iş fırsatları ve yatırım olanakları hakkında bilgi aldı. Görüşmede Başkan Kızıltan’a MTSO Başkan Danışmanı Ercan Akın eşlik etti.


Büyükelçilik ziyareti sonrasında Ticaret Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğünden Mehmet Ergünal ile de bir araya gelerek, Mersin ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda destek isteyen Kızıltan, ancak bunun ilk adımının hükümetler arası olumlu bir diyaloğun kurulmasına bağlı olduğunu kaydetti.



“E-ticaret, demokrasi konusu olarak değerlendirilmeli”


Temaslar sonrasında UFM İş Forumu’na katılan Başkan Kızıltan, buradaki konuşmasında e-ticaret, dijital ekonomi ve buna bağlı zorluklarla çözümleri konularına değindi. E-ticareti bir demokrasi konusu olarak değerlendiren Kızıltan, e-ticaretin özgür düşünce, özgür girişim ve yeni bir düşünce şekli gerektirdiğini vurguladı. Bu alanda başarılı olmak için bu yapıya uygun, sorgulayan, girişimci insan kaynağına ihtiyaç olduğunu kaydeden Kızıltan, “E-ticaret için güçlü bir alt yapı ve yazılım üreten bir yapı da gereklidir. Elbette bunun yasal düzenlemeleri de dünyaya uyumlu olmalı. Siber güvenlik, data güvenliği tüm bunlar önemli” dedi.


En çok da bu kültürün çocuk yaştan başlayarak oluşturulması gerekliliğini vurgulayan Kızıltan, “E-ticaret bir kültürdür. Kuzey Akdeniz bu anlamda güçlü ama Güney Akdeniz hem alt yapı hem de bu kültürü oluşturmakta geç kalıyor. Bölgenin az gelişmiş ülkeleri, gerçek, bilimsel, sorgulayan bir eğitime odaklanmalıdır. Aksi halde teknolojiyi tüketen bir pazar olmaya devam eder” diye konuştu..



“Mısırlılar, Adana’dan doğrudan sefer başlatılmasını talep ediyor”


Mısır dönüşünde de temaslarını değerlendiren Başkan Kızıltan, özellikle inşaat ve tüm inşaat yan sektörleri alanında ciddi bir potansiyel bulunduğunu anlattı. Önümüzdeki günlerde ikili iş görüşmelerini artırmayı düşündüklerini dile getiren Kızıltan, Mersin ve Mısır arasında olumlu anlamda bir hava olduğunu, yurt dışındaki birçok iş oluşumunda Mısırlı yetkilerle temas içinde olduklarını, bu çabaların hükümetler arası küçük olumlu açıklamalarla daha da somut hale gelebileceğini ifade etti. Mısır’ın, Türkiye’nin ürettiği her şeye ihtiyacı olduğunu, Türkiye için büyük bir pazar potansiyeli taşıdığını da kaydeden Kızıltan, Mısır’ın Afrika pazarının da ciddi anlamda giriş noktası olması nedeniyle öneminin arttığını anlattı. Mısırlı yetkililerin Mersin’e bir havalimanı yapılmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini aktaran Kızıltan, “Bu havalimanı tamamlanana kadar Adana’dan Mısır’a doğrudan sefer başlamasını talep ediyorlar. Bu sağlanırsa Mısır ve Mersin arasının bir saatten daha aza ineceği ve karşılıklı iş hacminin artacağı vurgulandı” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 11:18
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