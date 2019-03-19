MTOSB’de 3. Bölgenin temeli atıldı

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde (MTOSB) ‘3. Bölge Altyapı ve Ham Yol İnşaatı’nın temeli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve Mersin Valisi Ali İhsan Su tarafından törenle atıldı. 3. Bölge tamamlandığında 6 bin kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.

MTOSB 3. Bölge’de MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli’nin ev sahipliğinde düzenlenen temel atma törenine, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Mersin Milletvekili Elvan ve Vali Su’nun yanı sıra protokol üyeleri ve sanayiciler katıldı.

“Altyapı çalışmalarının tamamı ekim ayına kadar bitirilmiş olacak”

Elvan, törende yaptığı konuşmada, Mersin’in temel sorununun işsizlik olduğunu belirterek, organize sanayi bölgelerinin Mersin’in işsizlik sorununa çözüm olacağını söyledi. Özellikle gençlerin iş sahibi olmaları için yoğun çaba harcadıklarını ifade eden Elvan, “Her bir gencimize iş ve aş fırsatı sunacak olan önemli bir yatırımımızın temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. MTOSB 3. Bölgedeki alt yapı çalışmalarının ekim ayına kadar tamamı bitirilmiş olacak” dedi.

“6 bin kardeşimize iş imkanı sağlanacak”

Yıl sonuna kadar yeni etapta bazı fabrikaların işler hale gelmesini istediklerini vurgulayan Elvan, “3. Bölgede 6 bin kardeşimize iş imkanı sağlanacak. Bununla da yetinmeyip 4. ve 5. organize sanayi bölgesini hayata geçireceğiz. Hedefimiz 2023 yılında Mersin’de bir tane bile işsiz kardeşimizin kalmamasını sağlamak. Diğer taraftan yatırım ve istihdam ile ilgili olarak iki önemli çalışma daha yapıyoruz. Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Tarımsal Ürünlerin İşlenmesine Yönelik Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarımız da devam ediyor. Neticede bu organize sanayi bölgelerinin tamamlanması ile birlikte 6 bin idari istihdam, 19 bin çalışanla toplamda 25 bin kardeşimiz iş ve aş sahibi olacak. Müteakip organize sanayi bölgelerimizin açılması ile birlikte bu rakamı 50 bine ulaştıracağız ve Mersinimizin iş ve aş problemini kökünden çözmüş olacağız” diye konuştu.

“Mersin büyük bir sanayi bölgesi olacak”

3. Bölgenin temel atma törenini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getiren Vali Su ise 3. ve 4. bölgelerin tamamlanması ile birlikte Mersin’in tam anlamıyla sanayi bölgesi olacağının altını çizdi. Su “3. Bölgemiz ve hemen ardından hayata geçireceğimiz 4. Bölgemiz ile Mersin büyük bir sanayi bölgesi olacaktır. 3. Bölgemizin 6 bin kişiye istihdam sağlayacak olması kentimiz için çok önemli. Kısa süre içerisinde 3. Bölgemizi faal hale getirerek büyük bir istihdam alanı oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

“3. Bölgenin en kısa zamanda faaliyet geçmesi için tüm inancımızla çalışacağız”

MTOSB Başkanı Tekli de “98 hektar alan üzerinde oluşturulan yaklaşık 700 bin metrekare sanayi alanında, 33 parsel oluşturulmuş olup, 20 firmamıza tahsis gerçekleştirdik. 19 bin kişiye istihdam sağladığımız 1. ve 2. Bölgelerimizin tam doluluk oranına ulaşması bizleri yeni sanayi alanlarına yöneltti. MTOSB 3. Bölgenin Mersin ve ülkemiz ekonomisi için katma değer oluşturacak bir alan olacağına inancım tamdır.Ülkemizin en zor ekonomik şartlarında dahi üretmekten, istihdam oluşturmaktan vazgeçmeyen sanayicimiz için 2019 yılı sonunda altyapı çalışmalarını bitirmeyi planladığımız MTOSB 3. Bölge ile birlikte 4. ve 5. bölgelerimizin de çalışmalarını yürütmekteyiz. 3. Bölgenin altyapısının tamamlanıp, 6 bin direk istihdam alanının açılması tüm sanayicilerimizi ve Mersinlileri heyecanlandırıyor. Yeni Bölgemizin en kısa zamanda faaliyete geçmesi için tüm inancımız ile çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Elvan, iş makinesine çıkarak yol çalışmasını başlattı.